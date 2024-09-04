На Apple TV+ вышел четвертый сезон сериала «Медленные лошади» / Slow Horses — шпионского триллера с «хамовитым» Гэри Олдменом

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Гэри Олдмен вернулся к роли ворчливого и хамоватого босса отдела шпионов-неудачников Джексона Лэмба.

С сегодняшнего дня 4-й сезон сериала «Медленные лошади» транслируется на Apple TV+. Для просмотра доступный первый эпизод (с украинскими субтитрами) — остальные будут выходить каждую среду, до 9 октября включительно.

«Медленные лошади» — это шпионский телесериал-триллер, который был основан на серии романов Мика Херрона «Slough House» и повествует об отделе шпионов, которые провалили предыдущие задания. Их ждет скучная бумажная работа и издевательства со стороны хамовитого, но харизматичного босса.

Четвертый сезон стартует с «взрыва, который подрывает личные тайны, расшатывая и без того нестабильные основы Slough House».

Руководит сериалом Адам Рэндалл («В тихом омуте»), а к главным ролям, кроме Олдмена, вернулись Кристин Скотт Томас, Джек Лоуден, Саския Ривз, Розалинд Елеазар, Кристофер Чанг, Эйми-Фион Эдвардс, Кадифф Кирван и Джонатан Прайс. Среди новичков — Хьюго Уивинг, Джоанна Скенлан, Рут Брэдли, Том Брук и Джеймс Каллис.

Третий сезон сериала «Медленные лошади» номинировали на 9 премий «Эмми» — в частности в категориях лучший драматический сериал и актерских номинациях для Олдмена, Лоудена и Прайса. Пятый сезон — уже в разработке.

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