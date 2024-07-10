На Apple TV+ вышел сериал «Санни» / Sunny — Sci-Fi драма с Рашидой Джонс и домоботом

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На Apple TV+ дебютировал сериал «Санни» с первыми двумя эпизодами — доступными для просмотра с украинскими субтитрами.

Сериал «Санни» создан по мотивам произведения Колина О’Салливана «The Dark Manual» и рассказывает о молодой американке Сюзи (Рашида Джонс), которая живет в Киото и внезапно теряет сына и мужа в авиакатастрофе. Ее утешением становится Санни — классический домашний робот, которого создала компания ее погибшего мужа.

«Хотя сначала Сюзи возмущается попыткам Санни заполнить пустоту в ее жизни, постепенно между ними завязывается неожиданная дружба. Вместе они раскрывают темную правду о том, что на самом деле случилось с семьей женщины».

Кроме Рашиды Джонс в сериале сыграли Хидетоши Нисидзима, Джуди Онг и Джун Кунимура. Шоураннер проекта — Кейт Робинс.

Новые эпизоды «Санни» будут выходить каждую среду, следующая (из всего 10) — 17 июля.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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