На Буковине задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в продаже персональных данных миллионов человек. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

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Следователи Шевченковского отделения полиции совместно с работниками отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области ГКП НПУ и Черновицким отделением прокуратуры разоблачили преступные действия 17-летнего черновчанина, который похищал конфиденциальную информацию миллионов интернет-пользователей со всего мира, а затем продавал ее.

По информации Нацполиции, подросток получал несанкционированный доступ к автоматизированным системам международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, он похищал конфиденциальные данные интернет-пользователей, а затем продавал их на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

В ходе обыска у подростка изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации, а судебная компьютерно-техническая экспертиза подтвердила незаконное вмешательство в автоматизированные системы и обнаружила более 300 тысяч текстовых файлов с персональными данными нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Подростку сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 361-2 УКУ — несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится на компьютерах. Обвинительный акт отправили в Шевченковский районный суд города Черновцы. По вышеупомянутым статьям парню грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция