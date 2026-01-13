На этой неделе биткоин "отпраздновал" свою 17-ю годовщину

Новости Крипто 13.01.2026 comment views icon

12 января 2026 года исполнилось 17 лет с момента первой транзакции в сети биткоина — события, которое впоследствии стало точкой отсчета для всей криптоиндустрии. В январе 2009 года Сатоши Накамото впервые передал биткоины другому человеку, заложив практическую основу работы децентрализованной денежной системы.

Первая транзакция была осуществлена 12 января 2009 года Сатоши Накамото отправил 10 BTC американскому разработчику и криптографу Хэлу Финни — одному из первых участников запуска протокола биткоина. На тот момент биткоин не имел рыночной цены и существовал исключительно как технический эксперимент. Операция была подтверждена в блоке №170, и она осталась единственной известной транзакцией, непосредственно отправленной самим Сатоши.

Генерация первого блока биткоина / Screenshot: Blockchain.com

Технические параметры первых блоков существенно отличались от современных. В блоке, содержавшем эту транзакцию, было передано в общей сложности 50 BTC, а вознаграждение майнера также составляло 50 BTC без каких-либо комиссий. Финни впоследствии вспоминал, что майнил биткоин на обычном процессоре и периодически выключал компьютер из-за сильного шума и перегрева.

Первая транзакция биткоина / Screenshot: Blockchain.com

За день до первой транзакции, 11 января 2009 года, Гэл Финни опубликовал в Twitter (ныне X) короткое сообщение «Running bitcoin». Сообщение зафиксировало начало практического использования сети и со временем стало одним из самых известных символов ранней истории биткоина. Запуск основной сети состоялся еще раньше — 3 января 2009 года. В тот день Сатоши Накамото добыл генезис-блок с вознаграждением 50 BTC. В его хеше содержался заголовок статьи британского издания The Times — «Chancellor on brink of second bailout for banks», который многие восприняли как прямую критику традиционной финансовой системы.

Данные: Х

Личность Гэла Финни долгое время оставалась предметом спекуляций в криптосообществе. Существовала версия, что именно он мог быть Сатоши Накамото, однако криптограф Джеймсон Лопп публично опроверг эту гипотезу, заявив, что Финни не имеет отношения к личности создателя биткоина. В 2024 году вклад Финни в развитие биткоина получил официальное признание. 19 апреля Фонд защиты прав человека учредил премию Finney Freedom Prize для награждения людей, которые внесли наибольший вклад в развитие биткоина и идей финансовой свободы. Первым лауреатом этой награды стал Гэл Финни.

За годы существования биткоин эволюционировал от экспериментального кода до глобального финансового актива. В октябре 2025 года цена BTC превысила $125 000, установив новый исторический максимум. Примерно через 15 лет после сообщения Финни индустрия достигла еще одного этапа легитимации — Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовые биткоин-ETF.

Источник: X

