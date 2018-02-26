На фабрике LG во Вьетнаме сфотографировали OLED-экран будущего 6,5-дюймового смартфона iPhone X Plus с характерным вырезом

В сети появились первые фотографии дисплея будущего смартфона iPhone X Plus, снятые на фабрике LG во Вьетнаме. Судя по изображению, Apple планирует сохранить характерный вырез под фронтальную камеру и датчики в верхней части экрана как минимум в рамках еще одного поколения своих смартфонов.

Первые новости о том, что компания LG станет вторым поставщиком OLED-экранов для смартфонов iPhone X / X Plus 2018 модельного года появились еще в начале января и даже привели к скачку стоимости акций южнокорейского производителя. Первая партия экранов оценивалась в 15 млн экземпляров. Напомним, что LG уже поставляет IPS-дисплеи для смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, однако OLED-матрицы для Apple ранее эскслюзивно выпускала компания Samsung.

Цифровой код на фотографиях дигитайзера указывает, что экраны были произведены в ноябре 2017 года (46 неделя), так что речь скорее всего идет о небольшой тестовой партии дисплеев, необходимых для тестирования качества и, возможно, сборки прототипов. Судя по пропорциям, перед нами действительно матрица более крупной 6,5-дюймовой OLED-модели, которая предположительно получит обозначение iPhone X Plus. Впрочем, нельзя исключать и другие варианты (например, решение использовать такие матрицы в модели iPhone 9 или же внесение изменений в финальный вариант дизайна), так как точной информации пока очень мало.

Напомним, что по слухам в текущем году Apple представит сразу три смартфона в стиле iPhone X с Face ID – две премиум OLED-модели на 5,8 (iPhone X) и 6,5 дюйма (iPhone X Plus) и более доступный iPhone 9 с 6,1-дюймовым TFT-экраном. Последний получит средние характеристики – разрешение экрана на уровне 320-330 PPI и соответствующую классу аппаратную начинку (заметно слабее, чем у iPhone X), что позволит производителю выставить начальный ценник на уровне $649-$749. Несмотря на это, новинку все же оснастят фронтальной камерой TrueDepth и системой идентификации Face ID, что позволит избежать необходимости использовать сканер отпечатков пальцев, а значит, без проблем реализовать безрамочный дизайн.

Источник: GSMarena