Слухи: LG станет поставщиком 6,5-дюймовых OLED-экранов для будущего смартфона iPhone X Plus, поставки матриц начнутся уже во втором квартале 2018 года

Новости о том, что компания LG станет поставщиком OLED-экранов для смартфонов iPhone X Plus 2018 модельного года привела к скачку стоимости акций южнокорейского производителя. Согласно данным источников в индустрии, компания поставит более 15 млн OLED-панелей для компании Apple. Отметим, что LG и Apple уже сотрудничают в данном сегменте – IPS-матрицы азиатской компании используются в смартфонах iPhone 8 и iPhone 8 Plus – однако поставки OLED-экранов для Apple эскслюзивно выполняла компания Samsung.

Как мы уже писали, в 2018 году ожидается выпуск сразу двух смартфонов из линейки Apple iPhone X – следующего поколения базового 5,8-дюймового iPhone X и новый iPhone X Plus с увеличенным до 6,5-дюймов экранов. И, судя по всему, Samsung продолжит поставлять для Apple 5,8-дюймовые (по другим данным 6,0-дюймовые) OLED-панели, а LG возьмет на себя поставки более крупных 6,5-дюймовых OLED-матриц.

Отметим, что с июля 2017 года Apple вложила несколько миллиардов долларов в развитие производства OLED-панелей компанией LG. В итоге, объемы производства матриц для новых iPhone должны вырасти с текущих 45 тыс. штук в месяц до требуемых Apple объемов, что позволит LG занять место второго полноценного поставщика OLED-экранов для Apple после Samsung уже во втором квартале 2018 года.

Напомним, что по слухам в следующем году Apple представит сразу три смартфона в стиле iPhone X с Face ID – две премиум OLED-модели на 5,8 (iPhone X) и 6,5 дюйма (iPhone X Plus) и более доступный iPhone с 6,1-дюймовым TFT-экраном. Последний получит средние характеристики – разрешение экрана на уровне 320-330 PPI и соответствующую классу аппаратную начинку (заметно слабее, чем у iPhone X), что позволит производителю выставить начальный ценник на уровне $649-$749. Несмотря на это, новинку все же оснастят фронтальной камерой TrueDepth и системой идентификации Face ID, что позволит избежать необходимости использовать сканер отпечатков пальцев.

Источник: MacRumors