На фоне обострения конкуренции в космической сфере, Джефф Безос продал акции Amazon на сумму почти $5 млрд





Пока ещё глава Amazon Джефф Безос с начала этого месяца продал акций на сумму около $5 млрд. Об этом свидетельствуют документы, поданные им в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Безос собирается уйти с поста генерального директора Amazon в конце этого месяца, так как он решил сосредоточить свое внимание на аэрокосмической компании Blue Origin.

Началось всё в прошлый понедельник, когда Джефф Безос продал 1700 акций Amazon по цене $3373 за акцию. Это была первой из примерно 300 сделок. В минувший четверг была заключена последняя сделка по продаже 426 акций по цене $3313 за акцию. Общая стоимость акций, проданных руководителем Amazon, составила $4,9 млрд. И это оказалась одной из крупнейших сделок по продаже акций компании с тех пор, как Безос в начале этого года объявил о своём решении уйти с поста генерального директора.

Эта продажа акций происходит в тот момент, когда Blue Origin ожидает результатов жалобы, поданной в связи с тем, что контракт NASA на почти $3 млрд получил конкурент в лице SpaceX Илона Маска. Известно, что Безос финансирует свою аэрокосмическую компанию, продавая часть своих активов в Amazon, которая позволила ему стать самым богатым человеком в мире и удерживать этот титул в течение многих лет.

Конкуренция между Blue Origin и SpaceX в ближайшем будущем будет только накаляться. Она будет обостряться в рамках программы Artemis, которая предусматривает возобновление пилотируемых миссий и колонизацию Луны. Именно из-за того, что космическое агентство NASA выбрало победителем SpaceX в конкурсе NextSTEP-2 по разработке взлётно-посадочных модулей, Blue Origin и подала свою жалобу. Компании конкурируют и по другим направлениям, в частности, в сфере использования многоразовых ракет. В то время как SpaceX в настоящее время является единственной компанией в мире, которая эксплуатирует многоразовые ракеты, способные доставлять полезную нагрузку на МКС и в дальний космос, Blue Origin всё ещё разрабатывает собственную многоразовую ракету большой грузоподъемности под названием New Glenn.

Заявка Blue Origin на получение контракта NASA в конкурсе NextSTEP-2 оказалась в центре внимания, поскольку помощник администратора Управления исследований и операций с участием людей Кэти Леудерс объяснила, что компания запросила авансовые платежи по этапам, что пошло вразрез с правила привлечения представлений контрактов. Хотя нет официальных данных о том, куда будут направлены средства, вырученные от продажи акций Amazon, с высокой долей вероятности можно предположить, что Безос направит их на финансирование Blue Origin. Компания должна ускориться в разработке и испытаниях ракеты New Glenn. Первый полёт ракеты запланирован на четвертый квартал следующего года, что соответствует графику запуска заказчиком компании.

Источник: wccftech