Миссия на Луну. NASA наглядно показало, как планирует открыть новую эру в мировой пилотируемой космонавтике

Ни для кого не секрет, что США хотят вернуться на Луну до 2024 года — за ходом развития невиданной по масштабам государственной лунной программы «Артемида» (Artemis) и нескольких инициатив NASA, направленных на решение тех или иных задач в рамках этого амбициозного плана, мы следим с большим интересом, стараясь освещать все значимые, события, достижения и анонсы в новостях нашего сайта. В последнем ролике, опубликованном на официальном канале NASA в YouTube, аэрокосмическое агентство США наглядно показало, как планирует открыть новую главу в истории мировой пилотируемой космонавтике. Ролик в числе прочего содержит кадры с анимацией запуска ракеты SLS и полета космического корабля Orion, разрабатывающихся непосредственно для лунной миссии.

Ролик (невероятно красивый), озаглавленный How We Are Going to the Moon — 4K («Как мы собираемся на Луну — 4K», да он доступен в разрешении 4K), начинается с небольшого вступления — упоминания главных достижений предыдущей лунной программы Apollo («Аполлон»). Напомним, всего по программе «Аполлон» были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну (последняя — в 1972 году). Там побывали 12 астронавтов, которые в сумме провели там всего 16 дней и привезли на Землю 382 килограмма лунного грунта. Собственно, в этом году исполнилось 50 лет со дня первой высадки человека на Луну. Эти шесть полетов по программе «Аполлон» на данный момент — единственные за всю историю человечества, когда люди высаживались на другом астрономическом объекте.

По аналогии с Apollo, которая в свое время помогла вывести мировую космонавтику на новый уровень развития, новая программа Artemis должна привести к новому витку и в итоге помочь сделать человечество межпланетной цивилизацией. NASA уже разработало план перехода к коммерческому использованию МКС и низкой околоземной орбиты в целом после 2024 года. И именно Луна должна стать ступенькой к пилотируемым миссиям на Марс в частности и изучению дальнего космоса в целом. Прямо сейчас NASA параллельно курирует несколько подготовительных инициатив. Одна из самых видных — CLPS (Commercial Lunar Payload Services), нацеленная на стимулирование развития посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну. В ней вместе с другими участвует Firefly Aerospace с собственником украинцем и офисом в Днепре. Недавно к проекту SpaceX и Blue Origin. К слову, КБ «Южное» тоже пытается заинтересовать NASA собственными разработками.

Что же касается непосредственно самого пилотируемого полета на Луну, для этого NASA планирует использовать сверхтяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS), если ее удастся закончить, и пилотируемый корабль Orion, который сейчас проходит предполетные испытания. Когда будут готовы «Орионы» и новая сверхтяжелая ракета SLS, США начнут строительство окололунной станции Gateway. Первые элементы станции планируется отправить к Луне в 2022 году, а первых астронавтов — в 2023 или в 2024 годах. Со станции Gateway американские астронавты смогут высаживаться на Луну. Она же станет базой для отправки аппаратов и людей в дальний космос — в 2030 году с нее должна отправиться первая экспедиция на Марс.