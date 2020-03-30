На фоне пандемии нагрузка на облачные сервисы Microsoft возросла на 775%

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Корпорация Microsoft наблюдает значительное увеличение спроса на свои облачные сервисы во время продолжающейся пандемии коронавируса.

«Мы наблюдаем 775-процентное увеличение заказов на наши облачные сервисы в регионах, где применяются принудительное социальное дистанцирование или изоляция», — объясняется в блоге Microsoft Azure.

Это увеличение спроса включает рост использования виртуальных Windows Virtual Desktop более чем в 3 раза и рекордные показатели по группам Microsoft, Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer.

С учётом увеличившейся нагрузки Microsoft начала вносить изменения в свои сервисы.

«Чтобы упростить модерацию и обеспечить максимальное удобство для нашего сообщества, мы вносим небольшие изменения», — отмечается в сообщении службы поддержки Xbox. «Мы временно отключили возможность загрузки изображений игроков, клубных изображений и клубных фонов».

Существующие пользовательские изображения игроков Xbox будут работать как и ранее, но Microsoft пытается облегчить нагрузку на свою команду модераторов, проверяющую новые загрузки во время общего увеличения активности Xbox Live.

Microsoft заявляет, что она также работает с издателями игр для Xbox, чтобы снизить нагрузки. Например, активности, создающие большую нагрузку, такие как обновление игр, рекомендуется осуществлять в часы отсутствия пиковой игровой активности. Sony использует аналогичный подход, замедляя загрузку игр для PlayStation, чтобы помочь сохранить общую скорость интернета на приемлемом уровне.

На прошлой неделе Microsoft объявила, что она будет уделять приоритетное внимание облачному доступу для служб быстрого реагирования и служб экстренной помощи, а также поддержке работы Microsoft Teams. Использование Microsoft Teams выросло на 12 миллионов всего за одну неделю этого месяца, и в результате сервис начал сталкиваться с проблемами в работоспособности. Сейчас компания доработала некоторые аспекты Teams, которые позволили повысить общую ёмкость и надёжность работы сервиса.

Источник: The Verge