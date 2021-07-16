На iPhone 12 Pro Max и iPhone 11 пришлось 46% от смартфонов Apple, проданных в США в минувшем квартале
Сегодня мы узнали, что Xiaomi обогнала Apple и стала №2 на мировом рынке смартфонов. Одновременно специалисты CIRP поделились занятной информацией о структуре американских продаж iPhone по итогам второго квартала текущего года.
- Самыми продаваемыми оказались iPhone 12 Pro Max и базовая модель прошлого поколения iPhone 11 — на каждую пришлось по 23% от общих продаж.
- Общая доля всех четырех моделей iPhone 12 составила 63% — против 65% у линейки iPhone 11 за тот же период 2020 года.
- Меньше всего покупали iPhone 12 mini и iPhone XR — доля каждой из моделей составила 5%.
- Apple больше не раскрывает среднюю цену продажи и вместо нее ориентируется на «средневзвешенную розничную цену в США» (US-WARP). По оценкам CIRP, по мере роста популярности топовой модели iPhone 12 Pro Max растет и цена US-WARP — с апреля по июнь она увеличилась до 869 долларов, что, по словам аналитиков, «значительно выше», чем за тот же период прошлого года.
- Еще одна положительная тенденция заключается в том, что Apple зафиксировала существенный скачок продаж в собственных розничных каналах (как онлайн, так и обычных магазинах), в то время как Best Buy и операторы продали меньше единиц. Однако львиная доля iPhone (66% по состоянию на июнь 2021 года) по-прежнему продается через операторов связи.