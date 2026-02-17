На iPhone запустили тест сквозного шифрования в RCS-сообщениях

Apple тестирует сквозное шифрование (E2EE) RCS-сообщений с iPhone в бета-версии iOS 26.4 для разработчиков.





Компания объявила о поддержке этой функции в прошлом году. После ее внедрения пользователи iPhone и Android смогут отправлять друг другу зашифрованные RCS-сообщения. Однако пока эта функция тестируется только между «яблочными» устройствами. В Apple отмечают, что тестирование на других платформах пока невозможно.

Также не планируется интегрировать эту функцию в iOS 26.4. Она будет внедрена со следующими обновлениями ОС. RCS значительно улучшит качество обмена текстовыми сообщениями между iPhone и устройствами на Android. Проблемой остается отсутствие кроссплатформенного шифрования. Кроме этого ранняя бета-версия для разработчиков предоставляет возможность плавного переключения между видео и аудиоподкастами.

Среди других ключевых функций iOS 26.4 по умолчанию будет защита от кражи устройств. Эта функция всегда была необязательной, поскольку предусматривала дополнительные ограничения, неудобные для обычного пользователя. Однако, по данным MacRumors, в новой версии iOS она будет работать по умолчанию для всех пользователей.





В документе службы поддержки Apple отмечается, что в режиме защиты от кражи для некоторых функций действуют дополнительные требования безопасности, когда iPhone пользователя находится за пределами привычных мест, в частности, работы или дома. Эти требования помогают предотвратить внесение важных изменений в учетную запись или на устройстве со стороны злоумышленников в случае похищения смартфона и если им известен пароль.

Для некоторых действий, в частности, доступа к сохраненным паролям или кредитным картам, необходима биометрическая аутентификация с помощью Face ID или Touch ID без альтернативной возможности воспользоваться паролем или резервными вариантами. Некоторые действия, например, изменение пароля учетной записи, также потребуют ожидания около часа. После этого необходимо будет выполнить дополнительную аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID.

Новая iOS получила обновленную систему галереи заставок для главного экрана. Она была переработана и оптимизирована для повышения производительности. Сверху добавлены категории и разделы с фото для категорий «Рекомендуемые», «Фото в случайном порядке» и «Пространственные сцены», а также привычные категории, которые теперь можно добавлять и удалять.

В новой галерее теперь отображаются разделы «Погода», «Астрономия», «Эмодзи» и другие. К каждой категории добавлены описания. Для просмотра примеров необходимо нажать «Получить» для добавления необходимых вариантов. После загрузки можно просмотреть всю коллекцию или нажать на галочку, чтобы удалить коллекцию из галереи.

Галерея также включает предустановленные коллекции для iOS 26 и заставки, специфические для конкретного устройства iPhone, которые нельзя удалить из настроек. Сама система стала более плавной, лучше интегрируясь с iOS.

