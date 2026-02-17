tradfi
Новости Софт 17.02.2026 comment views icon

На iPhone запустили тест сквозного шифрования в RCS-сообщениях

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

На iPhone запустили тест наскрізного шифрування в RCS-повідомленнях

Apple тестирует сквозное шифрование (E2EE) RCS-сообщений с iPhone в бета-версии iOS 26.4 для разработчиков.


Компания объявила о поддержке этой функции в прошлом году. После ее внедрения пользователи iPhone и Android смогут отправлять друг другу зашифрованные RCS-сообщения. Однако пока эта функция тестируется только между «яблочными» устройствами. В Apple отмечают, что тестирование на других платформах пока невозможно.

Также не планируется интегрировать эту функцию в iOS 26.4. Она будет внедрена со следующими обновлениями ОС. RCS значительно улучшит качество обмена текстовыми сообщениями между iPhone и устройствами на Android. Проблемой остается отсутствие кроссплатформенного шифрования. Кроме этого ранняя бета-версия для разработчиков предоставляет возможность плавного переключения между видео и аудиоподкастами.

Среди других ключевых функций iOS 26.4 по умолчанию будет защита от кражи устройств. Эта функция всегда была необязательной, поскольку предусматривала дополнительные ограничения, неудобные для обычного пользователя. Однако, по данным MacRumors, в новой версии iOS она будет работать по умолчанию для всех пользователей. 


В документе службы поддержки Apple отмечается, что в режиме защиты от кражи для некоторых функций действуют дополнительные требования безопасности, когда iPhone пользователя находится за пределами привычных мест, в частности, работы или дома. Эти требования помогают предотвратить внесение важных изменений в учетную запись или на устройстве со стороны злоумышленников в случае похищения смартфона и если им известен пароль.

Для некоторых действий, в частности, доступа к сохраненным паролям или кредитным картам, необходима биометрическая аутентификация с помощью Face ID или Touch ID без альтернативной возможности воспользоваться паролем или резервными вариантами. Некоторые действия, например, изменение пароля учетной записи, также потребуют ожидания около часа. После этого необходимо будет выполнить дополнительную аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID.

Новая iOS получила обновленную систему галереи заставок для главного экрана. Она была переработана и оптимизирована для повышения производительности. Сверху добавлены категории и разделы с фото для категорий «Рекомендуемые», «Фото в случайном порядке» и «Пространственные сцены», а также привычные категории, которые теперь можно добавлять и удалять.

На iPhone запустили тест наскрізного шифрування в RCS-повідомленнях
9to5mac

В новой галерее теперь отображаются разделы «Погода», «Астрономия», «Эмодзи» и другие. К каждой категории добавлены описания. Для просмотра примеров необходимо нажать «Получить» для добавления необходимых вариантов. После загрузки можно просмотреть всю коллекцию или нажать на галочку, чтобы удалить коллекцию из галереи.

Галерея также включает предустановленные коллекции для iOS 26 и заставки, специфические для конкретного устройства iPhone, которые нельзя удалить из настроек. Сама система стала более плавной, лучше интегрируясь с iOS.

Спецпроекты
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

ITC сообщал, что Apple выпустила iOS 26.3: множество новых функций не для iPhone. В то же время на iOS 26 перешли только 15% владельцев iPhone.

Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение «потерянных» AirPods и другое

Источники: The Verge; 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Конец эпохи: ЦРУ прекращает публикацию World Factbook после 60 лет
Google выпустила первую бету Android 17: что нового?
Опять удалять? Свежее обновление Windows 11 перезагружает ПК по 15 раз
DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry узнали как сделать идеальный апскейлинг
Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"
Как отключить ИИ-обзоры в поиске Google: инструкция для веб-версии, Android и iOS
Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей
Удаляйте: Nvidia советует "отменить" январский патч Windows 11, чтобы избежать артефактов и падения FPS в играх
Время бросать "окна"? Windows Central назвал 5 преимуществ Linux по сравнению с Windows 11
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri
R.I.P. Adobe Animate: программу 2D-анимации закроют с 1 марта
Apple выпустила "пак" обновлений для iOS: совместимость с новым AirTag, скрытое местонахождение и возрождение 13-летнего iPhone
Spotify добавил функцию About the Song, которая раскроет "всю правду" о треках
Внезапно: Toyota анонсировала собственный игровой движок
Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
В Китае завирусилось приложение "Ты мертв?" — оно проверяет активность одиноких людей
Программист создал планировщик задач процессора для Linux на основе гороскопа
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить