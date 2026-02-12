Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone

После большого количества новых функций в iOS 26.2 компания Apple выпустила iOS 26.3 — третье крупное обновление переработанной мобильной системы и последнее перед масштабным апгрейдом Siri. Вместе с ним компания обновила iPadOS 26.3, macOS 26 Tahoe 26.3 и другие платформы, представленные в сентябре 2025 года.





Что нового в iOS 26.3

Главное изменение для iPhone — это более простой переход с iOS на Android. Apple добавила функцию Transfer to Android, которая поможет перенести фото, сообщения, заметки, приложения и другие данные, а также номер телефона. В то же время система не переносит Bluetooth-пары и чувствительную информацию из приложения Health.

Передача данных сторонних приложений зависит от фреймворка AppMigrationKit, который Apple интегрировала еще в iOS 26.1. Если разработчик использует этот инструмент, программа может импортировать и экспортировать данные на другие устройства и загружать контент из облака. Стоит заметить, что AppMigrationKit работает только для переноса с устройства Apple на не-Apple. Для перехода между iPhone компания уже давно имеет собственные инструменты миграции.

И еще важно, что система переноса нуждается в поддержке со стороны Android-смартфона. Google добавила соответствующий Data Transfer API только в обновлении Android 16 QPR2, которое вышло в начале декабря. Поэтому даже среди новых моделей, кроме Pixel, распространение функции займет время.





Интересно, что еще в 2015 году Apple выпустила приложение Move to iOS для перехода с Android на iPhone. Теперь компания делает шаг навстречу в обратном направлении.

Другие изменения и совместимость

iOS 26.3 также получила функцию Notification forwarding — пересылка уведомлений на сторонние аксессуары, в частности смарт-часы на Wear OS. После активации пользователь может выбрать, какие приложения будут передавать сообщения. В то же время система позволяет пересылать уведомления только на одно устройство — если это сторонний гаджет, Apple Watch подключить не получится. В финальной версии iOS 26.3 эта функция недоступна, хотя ее тестировали в бета-версиях.

Еще одна новация касается отдельных устройств с модемами Apple C1 и C1X. Появился переключатель Limit precise location, который, по словам Apple, «улучшает конфиденциальность вашего местонахождения, уменьшая точность данных о местонахождении, доступных сотовым сетям». Функция доступна только на iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro с чипом M5. В США ее поддерживает только Boost Mobile. Модели iPhone 17, 17 Pro и более старые устройства с модемами Qualcomm или Intel этой опции не получили.

Кроме этого, iOS 26.3 обновила галерею обоев Astronomy и Weather и внесла ряд исправлений ошибок и улучшений безопасности. macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, visionOS 26.3 и HomePod 26.3 в основном ограничились патчами и оптимизацией. В бета-версиях появились признаки поддержки чипов M5 Max и M5 Ultra, что намекает на будущие обновления старших Mac.

Что дальше

Ожидается, что первая бета iOS 26.4 выйдет в конце февраля. Именно она должна принести долгожданную «более умную Siri». В январе Apple и Google объявили, что новая версия Siri будет работать на языковых моделях Gemini, а не на ChatGPT или других решениях. Сначала функцию получат участники бета-программ.

