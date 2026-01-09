Антирекорд для Apple: на iOS 26 перешли лишь 15% владельцев iPhone

Apple не раскрывала последних данных по количеству пользователей iOS 26, однако сторонние аналитики говорят о «чрезвычайно» медленном внедрении.

По данным StatCounter (через Macrumors), на январь 2026 года на всех доступных версиях iOS 26 работают только 15-16% активных iPhone во всем мире. Из них:

Вместо этого более 60% iPhone, отслеживаемых StatCounter, остаются на iOS 18, причем iOS 18.7 и iOS 18.6 приходятся на большинство активных устройств.

Если взглянуть на исторические данные, то ситуация кажется нетипичной. К примеру, в январе 2025 года примерно 63% iPhone работали на одной из версий iOS 18 — то есть уже через 4 месяца после ее выпуска; в январе 2024 года iOS 17 достиг примерно 54% внедрения за аналогичный период, тогда как iOS 16 превысила 60% внедрения до января 2023 года. Исходя из этих цифр, внедрение iOS 26 существенно меньшее, чем у предшественников.

Что пошло не так?

В отличие от многих предыдущих релизов, iOS 26 впервые представила Liquid Glass, как фундаментальное визуальное обновление, имитирующее реальное стекло и делающее элементы (иконки, виджеты и меню) полупрозрачными и адаптивными к контенту или освещению. Дизайн получил неоднозначные отзывы, кое-то — прозвал его «оптическим кошмаром», жалуясь на наклон отдельных ярлыков, в результате чего пользователи чувствовали головокружение, нагрузку на глаза или даже тошноту.

К тому же обещанной умной Siri или полноценного Apple Intelligence мы так и не получили. При этом в декабре компания отправила на пенсию главу подразделения ИИ.