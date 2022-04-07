На картах Google появятся панорамные снимки разрушенных россиянами украинских городов и сел

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии российской федерации против Украины. Цель — фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах.

Первые результаты можно будет оценить на следующей неделе. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в г. Ирпень. Сейчас несколько команд работают над фотофиксацией всех городов, подвергшихся наибольшим разрушениям.

«Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все испытавшие наибольшие разрушения города, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна широкой публике. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор». Игорь Бондаренко,

заместитель министра внутренних дел

Планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, желающих владеть объективными данными о своей местности и своем недвижимом имуществе. Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его в качестве информационно-справочного ресурса для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.