На компонентах для Apple iPhone X компания Samsung сможет заработать значительно больше, чем на компонентах для собственного Galaxy S8

Не секрет, что Samsung располагает огромными производственными мощностями и многие электронные компоненты для своих смартфонов производит сама (силами собственных подразделений), да и другим еще продает. Так исторически сложилось, что Apple, несмотря на все имеющие место в прошлом дрязги и патентные споры, является если не основным, то одним из главных клиентов Samsung. Так вот, результаты недавнего исследования, проведенного специалистами Counterpoint Technology для The Wall Street Journal, указывают, что Samsung сможет выручить с продаж компонентов для смартфона Apple iPhone X больше, чем с продаж компонентов для своего собственного флагмана Galaxy S8. По оценкам Counterpoint Technology, разница составит $4,2 млрд, то есть будет весьма существенной.

На всякий случай уточним, что в данном случае речь о подразделении Samsung, выпускающем различные электронные компоненты, которое наряду с известной большинству по смартфонам и прочей потребительской электронике Samsung Electronics входит в конгломерат Samsung Group.

По оценкам Counterpoint Technology с каждого реализованного экземпляра iPhone X подразделение Samsung будет получать $110, тогда как каждый проданный Galaxy S8 будет приносить почти вдвое большую сумму – $202. Напомним, что здесь речь сугубо о компонентах. Итоговую разницу аналитики рассчитали из прогноза, что за 20 месяцев с момента старта продаж Apple продаст около 130 млн iPhone X, а Samsung — около 50 млн Galaxy S8. Именно разницей в объемах продаж и обусловлена разница в сумме доходов, упомянутая выше.

Отметим, что Samsung – единственная в мире компания, способная поставить дисплеи OLED, чипы флэш-памяти и микросхемы ОЗУ в тех объемах, которые необходимы Apple для выпуска iPhone. Не стоит забывать, что смартфоны iPhone по-прежнему остаются главным источником доходов Apple. Как отмечает WSJ, эти заказы компонентов от Apple составляют огромный кусок компонентного бизнеса Samsung – они обеспечивают примерно 35% от всей выручки. Это весьма показательный пример того, насколько Apple и Samsung, будучи заядлыми конкурентами на рынке смартфонов, в то же время невероятно сильно зависят друг от друга. Короткий видеоролик от Nerdwriter ниже отлично объясняет этот парадокс.

Стоимость всех компонентов iPhone X вы можете узнать из нашей предыдущей заметки.

Источник: The Wall Street Journal