На МКС развернули вторую гибкую солнечную батарею iROSA

На Международной космической станции в рамках плановой модернизации успешно развернули и подключили в энергосистему первые две гибкие солнечные батареи iROSA. Всего в рамках проекта планируется установить шесть штук, что позволит увеличить общую мощность в 1,3 раза (до 215 киловатт).

Солнечные батареи МКС, рассчитанные на 15-летний срок службы, работают непрерывно с момента установки первой пары в 2000 году, а их постепенная деградация ведет к снижению выработки электроэнергии. Сейчас суммарная мощность всех восьми солнечных батарей МКС составляет 160 киловатт. В начале 2021 года NASA решило дооборудовать МКС новыми, более эффективными батареями для увеличения электрической мощности с нынешних 160 до 215 киловатт — этого должно хватить для поддержания нормальной работы станции вплоть до 2030 года.

Всего NASA заказала у Boeing шесть гибких (сворачиваемых в рулон) солнечных батарей iROSA — это дальнейшее развитие технологии ROSA (Roll-Out Solar Array). В 2017 году на МКС была установлена опытная модель, которую впоследствии сбросили в космос. Батарея iROSA имеет размеры 19х6 метров в развернутом виде, генерирует более 20 киловатт электроэнергии и рассчитана на установку поверх уже существующих батарей с частичным перекрытием площади (второе изображение в галерее ниже).

16 июня 2021 года астронавты Шейн Кимбро и Томас Песке вышли в открытый космос и за семь часов установили первую батарею iROSA в дальнем конце левой части опорного сегмента P6 ферменной конструкции станции, а затем 20 июня они совершили второй выход для прокладки кабелей и завершения установки. 25 июня они совершили третий в этой экспедиции выход в открытый космос продолжительностью 6 часов и 45 минут, завершив установку и развертывание второго массива новых панелей iROSA на конце опорного сегмента P6 с противоположной стороны от первой. Обе батареи успешно развернуты и включены в энергосистему станции.

This time-lapse shows the second iROSA, or roll-out solar array, unrolling after installation by @astro_kimbrough and @Thom_astro during their spacewalk. The actual unraveling took just 10 minutes and concluded at 1:55 EDT.

👨‍🚀👨‍🚀 Details: https://t.co/1eYY4qreKs pic.twitter.com/n9sZuv04gD

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 25, 2021