На Netflix выйдет документальный фильм о жизни Билла Гейтса [Трейлер]

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Netflix собирается выпустить документальный фильм из трех частей о соучредителе Microsoft, миллиардере и филантропе Билле Гейтсе.

Сервис уже опубликовал трейлер этого документального фильма под названием Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates / «Внутри мозга Билла: расшифровка Билла Гейтса». В фильме рассказывается о прошлом, настоящем и будущей жизни Билла Гейтса.

В трейлере содержатся комментарии об амбициозном стремлении Гейтса стать титаном в Кремниевой долине, о личных жертвах, которые он принёс, чтобы Microsoft могла противостоять такими конкурентами, как Apple, и о его переходе к благотворительности.

Как отмечают авторы, фильм «предлагает беспрецедентный доступ к Гейтсу, поскольку он ищет уникальные решения для самых сложных проблем в мире с тем же уровнем оптимизма, любопытства и рвения, которые вдохновили его первоначальное видение Microsoft».

В сериале освещаются и такие банальные аспекты жизни человека, как любимое животное Гейтса (собака), его любимая еда (гамбургеры) и его самый большой страх (когда-нибудь его мозг перестанет работать).

Документальный сериал о Билле Гейтсе выйдет на Netflix 20 сентября.

Источник: The Verge