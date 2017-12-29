“На очереди – Amazon Prime Video”: Группа “1+1 медиа” начала сотрудничать с сервисами MEGOGO и ivi, продав им 600 серий контента на украинском и русском языках

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Сразу после новостей о бесплатной тарификации 3G-доступа к своей VOD-платформе “1+1 video” украинскими мобильными операторами, группа “1+1 медиа” объявила о начале сотрудничества с международными OTT-сервисами MEGOGO и ivi в рамках стратегии присутствия контента группы на цифровых платформах.

Согласно подписанным контрактам, медиахолдинг дополнит видеотеки двух крупнейших Восточно-Европейских онлайн-кинотеатров 600 сериями контента на украинском и русском языках. Для “1+1 медиа” продажа фильмов, сериалов и шоу собственного производства ОТТ-платформам станет следующим шагом в развитии видеодистрибуции группы.

«Сегодня рынок ОТТ переживает новый этап развития. Если раньше видеосервисы покупали фильмы и сериалы только западных мейджеров, то сегодня они стараются удовлетворить спрос на локальный продукт. Как показывает практика, 1+1 медиа производит успешный и востребованный контент, который интересен не только в эфирном и линейном вещании, но и в сегменте OTT/VOD», – считает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

По словам представителей группы, фокус на сотрудничестве с видеосервисами связан с глобальным изменением потребления контента – пользователи все чаще отдают предпочтение ОТТ-сервисам, на которых доступно не только линейное телевидение, но и видео по запросу (VOD).

В работе с зарубежными партнерами медиахолдинг будет ориентироваться на страны с большой численностью украинской диаспоры. В частности, следующей площадкой, где будет присутствовать контент “1+1 медиа”, станет ОТТ-платформа канадской телекоммуникационная группы Bell, а на очереди в ближайших планах – Amazon Prime Video.

Источник: 1+1 медиа