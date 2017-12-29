Группа “1+1 медиа” договорилась с Киевстар и lifecell о доступе без тарификации 3G-трафика к своей VOD-платформе “1+1 video”

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Сегодня группа «1+1 медиа» объявила о сотрудничестве с компаниями “Киевстар” и lifecell, которое предусматривает доступ без тарификации трафика к VOD-платформе “1+1 video” в 3G-сетях данных мобильных операторов. Нетарифицированный доступ к видеобиблиотеке группы будет открыт с завтрашнего дня, 30 декабря 2017 года, в рамках пакетов «Безлим Видео» для абонентов Киевстар, а также «Жара» и «Абсолютная свобода» для абонентов lifecell.

По данным группы на сегодняшний день 60% посетителей сайтов 1+1 медиа являются мобильными пользователями. Именно поэтому специалисты департамента 1+1 Digital адаптировали VOD-платформу для смартфонов: плеер автоматически меняет разрешение видео исходя из скорости интернета и подстраивается под видеопоток. На данный момент существует только веб-версия VOD-платформы 1+1 video, архив которой насчитывает более 14 тыс. часов видео в HD-качестве, а также прямые эфиры, онлайн-стримы и эксклюзивные проекты.

«Мы стремимся быть там, где наша аудитория. Сегодня охват онлайн-площадок 1+1 медиа в уанете превышает 20%. Люди потребляют все больше контента с мобильных устройств, поэтому нетарифицированный доступ к VOD-сервису 1+1 video – отличная возможность для большого количества украинцев смотреть любимые фильмы и сериалы со смартфонов, не беспокоясь о потраченных мегабайтах», – отметила Анна Ткаченко, директор-диджитал направления 1+1 медиа.

Детальная информация о доступе к контенту 1+1 video без тарификации трафика в 3G-сети будет указана на сайтах Киевстар и lifecell в ближайшем времени.

Напомним, что в сентябре 2017 года “1+1 медиа” перезапустила VOD-сервис OVVA и объединила видеоконтент 7 телеканалов группы в интернете под единым брендом 1+1 video.

Источник: 1+1 медиа