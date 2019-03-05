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На первых скриншотах новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium выглядит как клон Google Chrome
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На первых скриншотах новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium выглядит как клон Google Chrome

На первых скриншотах новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium выглядит как клон Google Chrome

Как известно, Microsoft уже какое-то время разрабатывает в рамках проекта, проходящего под кодовым названием Anaheim, новую версию браузера Edge на движке Chromium, которая в итоге заменит нынешний Edge на движке EdgeHTML собственной разработки. Напомним, официально о планах перевести браузер Edge на движок Chromium компания Microsoft объявила в декабре 2018 года, хотя впервые о существовании проекта мы узнали несколькими неделями ранее. И вот сегодня в сети появились первые скриншоты ранней тестовой сборки, предназначенной для внутреннего тестирования сотрудниками компании. Они дают первое представление о новом браузере Microsoft Edge на движке Chromium. И если интерфейс нынешнего Microsoft Edge отличается на фоне конкурирующих разработок, то новый Edge на движке Chromium отличительным дизайном похвастаться не может и во многом похож на Chrome.

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Ресурс Neowin опубликовал множество скриншотов, позволяющих подробно рассмотреть основные элементы интерфейса, меню настроек и функции браузера Microsoft Edge на движке Chromium. Очевидно, что на данный момент проект находится на самом раннем этапе разработки.

Как можно судить по скриншотам, разработчики Microsoft тестируют поддержку расширений, синхронизацию и новый вариант дизайна панели вкладок с наиболее посещаемыми сайтами и возможностью установки различных фоновых изображений на каждый день. Похоже, что сейчас поддерживаются только расширения для Edge, но в дальнейшем браузер будет работать и с расширениями для Chrome (было бы странно, если бы не работал, учитывая общий движок).

Интерфейс нового Edge включает те же кнопки «Обновить», «Домой» и кнопки навигации «Вперед» и «Назад», что есть в Chrome. Справа от адресной строки есть хорошо знакомая пользователям Chrome «звездочка», которая позволяет добавлять страницы в закладки. Есть и изображение профиля на верхней панели, позволяющее быстро визуализировать аккаунт, под которым вы авторизовались в браузере. Все эти общие черты вполне ожидаемы, учитывая, что Edge создается на базе Chromium. Вероятнее всего, изменения в интерфейсе мы увидим на более поздних стадиях разработки браузера.

Появление этих скриншотов — явный признак приближения публичного бета-тестирования ПО, но вот когда конкретно оно начнется, пока неясно. Пользователи, заинтересованные в том, чтобы в числе первых познакомиться с тестовой версией нового Edge, когда тот станет доступен, могут подписаться на получение соответствующего уведомления о доступности, авторизовавшись в программе Microsoft Edge Insider.

Остается добавить, что сейчас разработка нового браузера Microsoft Edge одновременно ведется в двух ветках: Dev с еженедельными обновлениями и Canary с ежедневными обновлениями.

Источник: Neowin

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