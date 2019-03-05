На первых скриншотах новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium выглядит как клон Google Chrome

Как известно, Microsoft уже какое-то время разрабатывает в рамках проекта, проходящего под кодовым названием Anaheim, новую версию браузера Edge на движке Chromium, которая в итоге заменит нынешний Edge на движке EdgeHTML собственной разработки. Напомним, официально о планах перевести браузер Edge на движок Chromium компания Microsoft объявила в декабре 2018 года, хотя впервые о существовании проекта мы узнали несколькими неделями ранее. И вот сегодня в сети появились первые скриншоты ранней тестовой сборки, предназначенной для внутреннего тестирования сотрудниками компании. Они дают первое представление о новом браузере Microsoft Edge на движке Chromium. И если интерфейс нынешнего Microsoft Edge отличается на фоне конкурирующих разработок, то новый Edge на движке Chromium отличительным дизайном похвастаться не может и во многом похож на Chrome.

Ресурс Neowin опубликовал множество скриншотов, позволяющих подробно рассмотреть основные элементы интерфейса, меню настроек и функции браузера Microsoft Edge на движке Chromium. Очевидно, что на данный момент проект находится на самом раннем этапе разработки.

Как можно судить по скриншотам, разработчики Microsoft тестируют поддержку расширений, синхронизацию и новый вариант дизайна панели вкладок с наиболее посещаемыми сайтами и возможностью установки различных фоновых изображений на каждый день. Похоже, что сейчас поддерживаются только расширения для Edge, но в дальнейшем браузер будет работать и с расширениями для Chrome (было бы странно, если бы не работал, учитывая общий движок).

Интерфейс нового Edge включает те же кнопки «Обновить», «Домой» и кнопки навигации «Вперед» и «Назад», что есть в Chrome. Справа от адресной строки есть хорошо знакомая пользователям Chrome «звездочка», которая позволяет добавлять страницы в закладки. Есть и изображение профиля на верхней панели, позволяющее быстро визуализировать аккаунт, под которым вы авторизовались в браузере. Все эти общие черты вполне ожидаемы, учитывая, что Edge создается на базе Chromium. Вероятнее всего, изменения в интерфейсе мы увидим на более поздних стадиях разработки браузера.

Появление этих скриншотов — явный признак приближения публичного бета- тестирования ПО, но вот когда конкретно оно начнется, пока неясно. Пользователи, заинтересованные в том, чтобы в числе первых познакомиться с тестовой версией нового Edge, когда тот станет доступен, могут подписаться на получение соответствующего уведомления о доступности, авторизовавшись в программе Microsoft Edge Insider.

Остается добавить, что сейчас разработка нового браузера Microsoft Edge одновременно ведется в двух ветках: Dev с еженедельными обновлениями и Canary с ежедневными обновлениями.

Источник: Neowin