На первых скриншотах новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium выглядит как клон Google Chrome
Как известно, Microsoft уже какое-то время разрабатывает в рамках проекта, проходящего под кодовым названием Anaheim, новую версию браузера Edge на движке Chromium, которая в итоге заменит нынешний Edge на движке EdgeHTML собственной разработки. Напомним, официально о планах перевести браузер Edge на движок Chromium компания Microsoft объявила в декабре 2018 года, хотя впервые о существовании проекта мы узнали несколькими неделями ранее. И вот сегодня в сети появились первые скриншоты ранней тестовой сборки, предназначенной для внутреннего тестирования сотрудниками компании. Они дают первое представление о новом браузере Microsoft Edge на движке Chromium. И если интерфейс нынешнего Microsoft Edge отличается на фоне конкурирующих разработок, то новый Edge на движке Chromium отличительным дизайном похвастаться не может и во многом похож на Chrome.
Ресурс Neowin опубликовал множество скриншотов, позволяющих подробно рассмотреть основные элементы интерфейса, меню настроек и функции браузера Microsoft Edge на движке Chromium. Очевидно, что на данный момент проект находится на самом раннем этапе разработки.
Как можно судить по скриншотам, разработчики Microsoft тестируют поддержку расширений, синхронизацию и новый вариант дизайна панели вкладок с наиболее посещаемыми сайтами и возможностью установки различных фоновых изображений на каждый день. Похоже, что сейчас поддерживаются только расширения для Edge, но в дальнейшем браузер будет работать и с расширениями для Chrome (было бы странно, если бы не работал, учитывая общий движок).
Интерфейс нового Edge включает те же кнопки «Обновить», «Домой» и кнопки навигации «Вперед» и «Назад», что есть в Chrome. Справа от адресной строки есть хорошо знакомая пользователям Chrome «звездочка», которая позволяет добавлять страницы в закладки. Есть и изображение профиля на верхней панели, позволяющее быстро визуализировать аккаунт, под которым вы авторизовались в браузере. Все эти общие черты вполне ожидаемы, учитывая, что Edge создается на базе Chromium. Вероятнее всего, изменения в интерфейсе мы увидим на более поздних стадиях разработки браузера.
Появление этих скриншотов — явный признак приближения публичного бета-
Остается добавить, что сейчас разработка нового браузера Microsoft Edge одновременно ведется в двух ветках: Dev с еженедельными обновлениями и Canary с ежедневными обновлениями.
Источник: Neowin