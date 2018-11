Microsoft и Google разрабатывают версию браузера Chrome для ОС Windows on ARM

Google и Microsoft, как известно, являются заядлыми конкурентами на многих рынках. Они часто троллят друг друга и устраивают разного рода подлянки. И тем большей неожиданностью является новость о том, что команды разработчиков этих двух компаний решили объединить усилия над портированием браузера Chrome для Windows 10 on ARM. Наши коллеги из 9to5Google обнаружили соответствующие исправления в репозиториях проекта Chromium, внесенные разработчиками Microsoft.

Отметим, что месяцем ранее разработка порта Google Chrome для Windows 10 on ARM была подтверждена руководителем Qualcomm. Очевидно, что все три компании – Google, Microsoft и Qualcomm – сильно заинтересованы в выпуске версии Chrome для Windows on ARM. Стоит ли говорить, что присутствие самого популярного браузера сделает ноутбуки с Windows 10 и процессорами ARM гораздо привлекательнее в глазах потенциальных покупателей. Для Google это отличная возможность укрепить свое лидерство на рынке браузеров, учитывая, что никакой угрозы для хромбуков модели Always Connected PC не представляют (по крайней мере, пока).

Тут важно отметить еще один важный нюанс, связанный с политикой магазина Windows Store. Напомним, Microsoft требует, чтобы конкурирующие браузеры использовали движок рендеринга Edge. Собственно, это стало одной причин, по которой Microsoft в конце прошлого года удалила браузер Chrome из магазина Windows Store.

Таким образом, Microsoft придется поступиться принципами и смягчить политику. В противном случае браузер Chrome для Windows on ARM не доберется до магазина Windows Store.

Сотрудничество Google и Microsoft также может в итоге привести к повышению быстродействия приложений вроде Slack и Visual Studio Code на Windows 10 для ARM-процессоров, которые частично используют наработки Chromium.

Когда именно готовая версия браузера Chrome для Windows 10 станет доступна на ноутбуках с процессорами ARM, пока данных нет.

Тут также можно вспомнить о работе Google и Microsoft над модулем Campfire для обеспечения двойной загрузки ОС на хромбуках. С учетом столь плотного сотрудничества можно смело предположить, что дни Scroogled и прямого противостояния этих двух компаний сочтены.

Напомним, на прошлой неделе мы писали, что Microsoft наконец предоставила разработчикам возможность создавать 64-разрядное ПО для Windows on ARM.

Источник: 9to5Google и The Verge