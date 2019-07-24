На подходе бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A10s, Moto E6 и LG X2 (2019)

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На горизонте объявилось трио смартфонов начального уровня трех разных производителей, которые выйдут на рынок в обозримом будущем. Речь о Samsung Galaxy A10s, Motorola Moto E6 и LG X2 (2019). Все трое уже отметились в базе данных Android Enterprise, так что официальных анонс новинок уже не за горами. В этой же заметке мы предлагаем вашему вниманию изображения и характеристики грядущих бюджетников.

Samsung Galaxy A10s

Об улучшенном варианте нынешнего бюджетного смартфона Galaxy A10 (на заглавном фото) с индексом s мы уже писали в прошлом месяце, когда устройство было сертифицирована в США. Но сейчас появились уточненные данные о характеристиках.

Обновленный Galaxy A10s получит экран диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+, однокристальную систему MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, сдвоенную камеру с главенствующим 13-Мп модулем со светосильным объективом диафрагмой F/1,8, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч. Внешне Galaxy A10s будет почти идентичен Galaxy A10.

Moto E6

Moto E6 оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма разрешением HD+ с соотношением сторон 18:9 (у актуальной модели — 5,7 дюйма), SoC Qualcomm Snapdragon 430 или MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ встроенной флэш-памяти (будет две версии), 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной селфи-камерой.

LG X2 (2019)

LG X2 (2019) тоже получил экран диагональю 5,5 дюйма разрешением HD+ с толстыми рамками и большим подбородком. Объем оперативной памяти в этой модели составит 2 ГБ, а встроенной предусмотрено 32 ГБ. Что интересно, упоминается модуль NFC для бесконтактных платежей.

Все три смартфона будут поставляться на рынок под управлением Android 9.0 Pie.

Источник: Gizmochina