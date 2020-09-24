На подходе Note20 FE? Samsung намерена и дальше выпускать народные FE-версии флагманских смартфонов





Вчера Samsung представила смартфон Galaxy S20 FE (сокращение от Fan Edition), который мало в чем уступает основным флагманам актуальной линейки Galaxy S20, но стоит ощутимо дешевле. По сути, Galaxy S20 FE — это идеологический преемник Galaxy S10e. В рамках анонса Galaxy S20 FE производитель также подтвердил, что планирует и дальше выпускать доступные варианты флагманских смартфонов, после чего появились предположения касательно Note20 FE.

Сразу оговорим, что никаких подтверждений этому пока нет, но, учитывая заявление Samsung, выпуск Note20 FE представляется достаточно вероятным событием. С другой стороны, не так давно проскакивали сообщения, что Samsung планирует объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note, отказавшись от последней в пользу складных моделей Z Fold. Так что единственное, в чем можно быть сейчас уверенным, — это в том, что Galaxy S20 FE не станет последним в своем роде.

Samsung позиционирует Galaxy S20 FE как доступный (народный) флагман. Интересно, что производитель решил назвать более доступную версию флагмана именно Fan Edition, хотя ранее в этом году производитель выпускал Lite-версии флагманов прошлого поколения Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite, а приставка Fan Edition использовалась для возрождения проблемного Galaxy Note 7. Можно предположить, что нежелание Samsung использовать приставку Lite обусловлено именно позиционированием, ведь грядущая новинка унаследовала все основные характеристики базового Galaxy S20.