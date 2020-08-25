Слух: Samsung Galaxy S21 Ultra получит S Pen, а серия Galaxy Note уйдёт в историю — её заменит Galaxy Z Fold





По сообщению южнокорейского технологического сайта The Elec, Samsung планирует серьезно изменить стратегию по выпуску флагманских смартфонов — объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note, отказавшись от последней в пользу складных моделей Z Fold. Это значит, что недавно вышедшие модели Galaxy Note20 и Note20 Ultra могут оказаться последними в своем роде.

Напомним, актуальная линейка Galaxy S20, выпущенная в начале года, представлена тремя моделями: базовым Galaxy S20, более крупным Galaxy S20+ и топовым Galaxy S20 Ultra. В ближайшее время к ним должна присоединиться Galaxy S20 Fan Edition, которая станет более доступной альтернативой Galaxy S20. В то же время серия Galaxy Note20, которая начала продаваться только на прошлой неделе, состоит из двух моделей: Galaxy Note20 и Note20 Ultra.

Если верить корейскому источнику, будущий преемник Galaxy S20 — Galaxy S21 (предположительное название) — будет оснащен стилусом S Pen, который, по сути, сейчас остается единственной особенностью линейки Galaxy Note. Источник оговаривает, что стилус получит только версия Ultra с самым большим экраном, что в целом довольно логично. По неофициальным данным, в рамках следующего поколения Galaxy S, которое проходит под кодовым названием Unbound, разрабатывается три модели: M1, N2 и O3. И стилус S Pen станет прерогативой старшей модели O3.

Galaxy S21

Codename Unbound — 에아 (@hwangmh01) August 24, 2020

В Samsung пока ни разу не упоминали будущую линейку Galaxy Note21, что в целом и не удивительно, ведь мировые продажи Galaxy Note20 начались только на прошлой неделе. Но в сети уже вовсю обсуждают вероятный закат серии Galaxy Note и выпуск складного Galaxy Z Fold 3 со стилусом S-Pen взамен. В таком случае можно предположить выход линейки Galaxy S21 в первой половине 2021 года и новые сгибаемые модели Z Fold/Z Flip во втором полугодии 2021 года.

Samsung нарастила объемы выпуска революционного гибкого стекла UTG (Ultra Thin Glass) до 600 тыс. единиц в месяц, и уже к концу года планирует выйти на 1 млн.

Конечно, информация неофициальная, так что пока не стоит списывать Galaxy Note со счетов, но в целом подобный исход видится вполне вероятным и логичным, учитывая текущую ситуацию. Кроме того, еще два года назад сообщалось, что руководство Samsung рассматривает возможность объединения линеек Galaxy S и Galaxy Note, но тогда у Samsung не было складных моделей Galaxy Z. Потенциально это позволит снизить затраты на производство и повысить прибыльность смартфонного подразделения за счет более высоких продаж основной линейки Galaxy S и более высокой маржи складных моделей Galaxy Z.

Источник: The Elec