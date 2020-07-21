На подходе новый бюджетник Samsung Galaxy M31s — он будет мало отличаться от оригинального Galaxy M31

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В актуальной линейке бюджетных смартфонов Samsung Galaxy М 2020 года наметилось пополнение — очередной потенциальный бестселлер Galaxy M31s выступает сменщиком уже хорошо знакомой нам модели Galaxy M31. Да, Samsung продолжает придерживаться стратегии с выпуском улучшенных S-версий своих самых продаваемых смартфонов во второй половине года.

Буквально вчера страничка Galaxy M31s появилась на сайте Amazon India, что позволило подтвердить точную дату анонса новинки и ее основные технические характеристики. Теперь же устройство засветилось и в базе данных Google Play Console. И, похоже, новый Galaxy M31s не будет сильно отличаться от старого Galaxy M31.

Новая модель Galaxy M31s выделяется панелью Infinity-O (sAMOLED разрешением Full HD+) с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, как у последних флагманов Galaxy, и слегка другим оформлением основной камеры — четыре модуля выстроены прямоугольнике в виде буквы L (в Galaxy M31 они расположены буквой Г). Еще одно отличие — поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт против 15 Вт у Galaxy M31. Кроме того, судя по рендерам, сенсор отпечатков пальцев будет встроен в экран, либо в боковую грань.

В остальном никаких отличий от Galaxy M31 не ожидается: SoC Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, основная камера из четырех модулей (64, 8, 5 и 5 Мп) и аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 10 с интерфейсом OneUI 2.1. Цена для рынка Индии — 20 000 рупий (7 400 грн).

Подробностей об условиях выпуска Galaxy M31s в Украине пока нет, но «старая» модель Galaxy M31 с той же начинкой сейчас стоит в Украине 6 555 грн в версии 6/128 ГБ.

Официальная премьера Samsung Galaxy M31s в Индии намечена на 30 июля.

Источник: GSM Arena (2)