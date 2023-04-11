На сайте Xbox появилась опция выбора украинского региона (но пока выдает ошибку)

Медленно, но уверенно Microsoft работает над украинизацией своих предложений Xbox. Напомним, примерно полгода назад началось альфа-тестирование украинского интерфейса консоли Xbox, а уже через месяц этот интерфейс стал общедоступным. Теперь, похоже, Microsoft наконец-то готова добавить украинский регион.

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На это намекает сайт Xbox – на странице Choose your market and language preference в разделе EUROPE появилась возможность выбора украинского региона. Однако судя по всему, работы над его полноценным запуском еще продолжаются. При выборе пункта «Україна — Українська» сайт выдает ошибку:

«Не вдалося знайти запитану сторінку. Можливо, URL-адресу введено неправильно, або сторінка, яку ви шукаєте, більше не доступна. Код помилки: kKZu0ropvXAzQkBjaD6Nzo.13»

Пока что Microsoft не делала никаких официальных заявлений о запуске украинского региона для Xbox. Надеемся, что соответствующий анонс появится в ближайшее время, и игроки из Украины смогут получить преимущества использования собственного региона.