Новости Софт 11.04.2023 в 11:24

На сайте Xbox появилась опция выбора украинского региона (но пока выдает ошибку)

Вадим Карпусь

Автор новостей

Медленно, но уверенно Microsoft работает над украинизацией своих предложений Xbox. Напомним, примерно полгода назад началось альфа-тестирование украинского интерфейса консоли Xbox, а уже через месяц этот интерфейс стал общедоступным. Теперь, похоже, Microsoft наконец-то готова добавить украинский регион.

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На сайте Xbox появилась опция выбора украинского региона (но пока выдает ошибку)

На это намекает сайт Xbox – на странице Choose your market and language preference в разделе EUROPE появилась возможность выбора украинского региона. Однако судя по всему, работы над его полноценным запуском еще продолжаются. При выборе пункта «Україна — Українська» сайт выдает ошибку:

«Не вдалося знайти запитану сторінку.

Можливо, URL-адресу введено неправильно, або сторінка, яку ви шукаєте, більше не доступна.

Код помилки: kKZu0ropvXAzQkBjaD6Nzo.13»

Пока что Microsoft не делала никаких официальных заявлений о запуске украинского региона для Xbox. Надеемся, что соответствующий анонс появится в ближайшее время, и игроки из Украины смогут получить преимущества использования собственного региона.

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