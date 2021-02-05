На следующей неделе Microsoft проведет 24-часовую трансляцию операций с использованием гарнитуры HoloLens 2. Одну из них проведет украинский хирург-ортопед

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13 хирургов из 13 разных стран проведут 13 сложных ортопедических операций с использованием гарнитуры смешанной реальности Microsoft HoloLens 2.

9-10 февраля 2021 года пройдет открытая онлайн-трансляция уникальная 24-часовая трансляция Microsoft 24H Holographic Surgery — в прямом эфире покажут 13 ортопедических операций с использованием HoloLens 2, в том числе операцию украинского хирурга Александра Страфуна с реверсивным эндопротезированием плечевого сустава. Она будет проведена в Клинике микрохирургии и хирургии верхней конечности — единственного медицинского учреждения в стране, которое применяет технологию смешанной реальности на практике.

Каждая операция была предварительно записана, но будет транслироваться строго по расписанию — стрим операции Александра Страфуна начнется 10 февраля в 9:00 по киевскому времени. Вся трансляция продлится 24 часа, с 16:00 9 февраля по 16:00 10 февраля по киевскому времени.

Каждая операция проводится коллегией врачей из разных стран. Благодаря очкам HoloLens 2 и приложению Dynamics 365 Remote Assist хирурги могут:

Визуализировать дополнительную информацию (к примеру, снимок компьютерной томографии) с помощью голограмм непосредственно поверх реального изображения.

Демонстрировать проведение операции коллегам в реальном времени, получая, при необходимости, их советы по различным клиническим случаям.

Дистанционно обучать коллег, обогащая их медицинскую практику.

Помимо самих хирургических операций, во время мероприятия пройдут 25 дискуссий в формате круглого стола, посвященные вкладу технологий и инноваций во врачебную практику. Среди спикеров будут более 60 международных специалистов, в числе которых — профессоры и эксперты в области медицины, а также представители ведущих инновационных технологических компаний и стартапов, работающих в этой сфере. В списке тем обсуждения — искусственный интеллект в медицине, будущее технологий дополненной и смешанной реальности в хирургии, перспективы развития врачебного образования и многое другое.

Онлайн-трансляция, программа мероприятия и полный список экспертов доступны по ссылке: https://aka.ms/24h.