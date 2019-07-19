Впечатляет! Microsoft показала технологию создания голограмм-переводчиков на базе HoloLens 2





Компания Microsoft создала технологию для гарнитуры дополненной реальности HoloLens, позволяющую создать реалистичную виртуальную копию человека. Голограмма не просто в точности копирует внешность, мимику и манеру речи, но и способна разговаривать на чужом языке, да еще и почти его голосом. Демонстрацию разработки провела руководитель Azure Джулия Уайт на недавнем мероприятии Microsoft Inspire в Лас-Вегасе.

Для начала стоит вспомнить, что два года назад Microsoft открыла несколько студий Mixed Reality для снятия цифровых копий людей с использованием технологий захвата движения. Теперь мы можем видеть, насколько разработчикам удалось преуспеть в этом перспективном направлении.

На презентации Джулия Уайт голосом активировала свою цифровую голограмму, после чего та легко и непринужденно зачитала текст ее выступления на японском языке. Чтобы сделать подобное возможным, Microsoft использовала технологии Azure AI и нейронное преобразование текста в речь.

Самый очевидный потенциальный сценарий использования этой технологии — проведение семинаров, лекций и презентаций для международных аудиторий, собранных из людей, говорящих на разных языках.

На данном этапе технология требует предварительного создания цифровой проекции ведущего, а также предварительной записи, перевода и транслирования его речи. Кроме того, для показанной Microsoft голограммы характерна проблема рассинхронизация речи и жестов. Но если помните, у Microsoft есть сервис синхронного перевода речи во время видеозвонков Skype Translator. И только представьте, какой потенциал будет иметь такая технология создания качественных голограмм с возможностью синхронного перевода речи на несколько языков после доработки. Это, безусловно, впечатляет.

Напомним, в начале года Microsoft представила улучшенную гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2, которая, вопреки слухам, так и не получила пользовательской версии. Сейчас это нишевое и очень дорогое устройство (гарнитура стоит целых $3500) для бизнес-сегмента. Но главной проблемой подобных технологий является не столько высокая цена, сколько отсутствие практических сценариев использования. Эта демонстрация хорошо показывает, что в будущем подобные разработки могут стать очень даже востребованными, в том числе в пользовательском сегменте.

Источник: The Verge