tradfi
Новости Технологии 04.02.2026 comment views icon

На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год

На реке Дервент на территории островного австралийского штата Тасмания проходит испытания самый большой в мире электрический корабль Hull 096 компании Incat.


130-метровый корабль работает исключительно на электрической силовой установке, не издавая ни грохота двигателя, ни выхлопных газов. Потребовалось много лет и многочисленные внесения изменений в конструкцию, прежде чем крупнейшее в мире судно с электрическими аккумуляторами было спущено на воду. Изначально планировалось, что Hull 096 будет работать на сжиженном природном газе (СПГ) в составе южноамериканского оператора круизных судов Buquebus. Однако развитие проекта заставило вносить радикальные изменения в конструкцию. 

Этому способствовала ценовая нестабильность на энергорынке, удешевление электрических аккумуляторов и улучшение возможностей зарядки. В 2023 году Incat и Buquebus пришли к согласию, что корабль должен быть электрическим. Председатель совета директоров Incat Роберт Клиффорд называет этот шаг не постепенным, а целенаправленным скачком к тому, какими могут быть большие коммерческие суда в будущем. 


Впервые Hull 096 спустили на воду в мае прошлого года. Он несет на себе аккумуляторы общим весом в 250 тонн и емкостью более 40 МВт·ч. Энергия подается на 8 электрических водометов, которые двигают судно. Корабль рассчитан на перевозку до 2 100 пассажиров и более 220 транспортных средств. Непосредственные испытания начались в декабре прошлого года. 

На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅годНа воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год

Сейчас специалисты проверяют реакцию электродвигателя, маневренность, системы управления и различные бортовые системы на взаимодействие в реальных условиях. В дальнейшем судно ожидают ходовые испытания, а уже потом первое путешествие в Южную Америку. Если испытания пройдут по плану, Hull 096 может изменить представление о том, как будут выглядеть корабли будущего

Мы писали, что инженеры MIT разработали 1-мегаваттный электродвигатель, который позволит увеличить размеры и мощность электросамолетов. В прошлом году во Франции открылся первый в мире участок автомагистрали, которая заряжает электромобили.

Источник: New Atlas; Incat

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
"Очень много огня": Свен Винке заспойлерил финал Divinity
Face ID без "островка": Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц
Программист выехал из Украины под видом музыканта Петра Черного и не вернулся
Украинец запустил сайт-агрегатор книжных магазинов Kebuk: со сравнением цен, перепродажей и читательским дневником
Tesla выпустила "новую" Model Y AWD: дешевле Premium и с меньшим запасом хода
Rockstar в шоке: обзоры GTA 6 появились в сети за 9 месяцев до релиза
На Prime Video завершился 2-й сезон "Фоллаут": все эпизоды можно посмотреть одновременно
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов
В офис Twitter/X во Франции пришла полиция: Маск на допросе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить