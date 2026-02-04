На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч

На реке Дервент на территории островного австралийского штата Тасмания проходит испытания самый большой в мире электрический корабль Hull 096 компании Incat.





130-метровый корабль работает исключительно на электрической силовой установке, не издавая ни грохота двигателя, ни выхлопных газов. Потребовалось много лет и многочисленные внесения изменений в конструкцию, прежде чем крупнейшее в мире судно с электрическими аккумуляторами было спущено на воду. Изначально планировалось, что Hull 096 будет работать на сжиженном природном газе (СПГ) в составе южноамериканского оператора круизных судов Buquebus. Однако развитие проекта заставило вносить радикальные изменения в конструкцию.

Этому способствовала ценовая нестабильность на энергорынке, удешевление электрических аккумуляторов и улучшение возможностей зарядки. В 2023 году Incat и Buquebus пришли к согласию, что корабль должен быть электрическим. Председатель совета директоров Incat Роберт Клиффорд называет этот шаг не постепенным, а целенаправленным скачком к тому, какими могут быть большие коммерческие суда в будущем.





Впервые Hull 096 спустили на воду в мае прошлого года. Он несет на себе аккумуляторы общим весом в 250 тонн и емкостью более 40 МВт·ч. Энергия подается на 8 электрических водометов, которые двигают судно. Корабль рассчитан на перевозку до 2 100 пассажиров и более 220 транспортных средств. Непосредственные испытания начались в декабре прошлого года.

Сейчас специалисты проверяют реакцию электродвигателя, маневренность, системы управления и различные бортовые системы на взаимодействие в реальных условиях. В дальнейшем судно ожидают ходовые испытания, а уже потом первое путешествие в Южную Америку. Если испытания пройдут по плану, Hull 096 может изменить представление о том, как будут выглядеть корабли будущего

Мы писали, что инженеры MIT разработали 1-мегаваттный электродвигатель, который позволит увеличить размеры и мощность электросамолетов. В прошлом году во Франции открылся первый в мире участок автомагистрали, которая заряжает электромобили.

