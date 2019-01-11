В YouTube Music появились хит-парады треков и исполнителей. Вот как выглядит украинский музыкальный чарт

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Весной прошлого года популярный сервис видеостриминга YouTube запустил хит-парады композиций и исполнителей. С недавних пор хит-парады начали составляться отдельно для музыкального сервиса YouTube Music, который в ноябре прошлого года запустился в Украине и сейчас доступен в 29 странах по всему миру. Разумеется, хит-парады популярной музыки формируются, исходя от количества просмотров/прослушиваний. В компании отмечают, что ежемесная аудитория сервиса составляет 1 млрд человек.

Если говорить о глобальном рейтинге, то его сейчас возглавляет боливудский хит Aankh Marey, хотя в Украине о нем наверянка мало кто слышал. Рейтинги на YouTube Music как призваны это исправить. Благодаря им пользователи могут узнавать и прослеживать музыкальные тенденции в своей стране и в мире. Кроме того, можно добавлять чарты в свою библиотеку.

Для удобства хит-парады выводятся сразу в виде списков воспроизведения, доступные для просмотра как на домашнем экране YouTube Music, так и в поиске. Всего есть пять плейлистов с чартами: три локальные для отдельной страны и два глобальных. Рейтинги «Топ-100 песен: самые популярные композиции на YouTube» и «Топ-100 музыкальных видео: самые популярные композиции на YouTube» – составляются отдельно для каждой страны и всего мира, тогда как «20 лучших музыкальных клипов» – локальный хит-парад.

Чарт «Топ-100 песен» учитывает все просмотры песни на YouTube (в частности, официальное музыкальное видео, официальную песню, используемую в пользовательском контенте, и лирическое видео). «Топ-100 музыкальных видео» — это, как подсказывает название, рейтинг самых просматриваемых музыкальных видео за прошедшую неделю. Оба рейтинга обновляются каждое воскресенье в 12:00 по тихоокеанскому времени.

Вот как выглядит «Топ-100 песен» для Украины:

Как видим, лидером украинского чарта является песня «Плакала» группы KAZKA, которая не так давно установила рекорд и попала в мировой Топ-10 сервиса Shazam.

Для украинской аудитории разработчики YouTube Music добавили отдельную подборку Artists To Watch. Туда входят музыканты, на творчество которых сервис советует обратить внимание.

Подробнее узнать о том, как формируются чарты на YouTube, можно на специальной страничке поддержки Google.

Остается добавить, что в Украине подписка на YouTube Music и YouTube Premium стоит соотвественно79 и 99 грн в месяц (первые 3 месяца бесплатно).

Источник: YouTube