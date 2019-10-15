На замену LGA3647. Разъём LGA4677 для следующего поколения серверных процессоров Intel (Sapphire Rapids) уже готов





Компания Intel завершила разработку разъёма для будущих серверных процессоров линейки Xeon Scalable следующего поколения, известных под кодовым названием Sapphire Rapids. Сокет LGA4677 придёт на смену нынешнему разъёму LGA3647 в 2021 году.

К этому времени Intel планирует перейти на 7-нанометровый техпроцесс производства с использованием ультрафиолетовой литографии (EUV), а также сменит приоритеты с потребительского на корпоративный сегмент для этой технологии. LGA4677 разрабатывается для работы с чрезвычайно высокой пропускной способностью PCI Express 5.0, которая вдвое больше по сравнению с PCIe 4.0. При этом компания добавит несколько специфичных для корпоративного сегмента функций, которые Intel заранее развёртывает в рамках интерконнекта CXL.

Эти детали, наряду с прототипом разъёма LGA4189, были представлены на выставке партнёром Intel, компанией TE Connectivity, которая занимается его производством. Будущие серверные процессоры могут получить не только поддержку интерфейса PCI Express 5.0, но и 8-канальный контроллер памяти DDR5, и другие дополнительные возможности.

Источник: Techpowerup