Нацрада реформ: Нова модель розмитнення автомобілів дозволить зменшити її вартість на 30% протягом наступних п’яти років





Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ, на якому було розглянуто питання щодо доступності безготівкових розрахунків, змін до трудового законодавства, земельних відносин, а також щодо нової моделі розмитнення автомобілів.

Зокрема, Національна рада реформ розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів. Було зазначено, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тис. автомобілів. Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно $150 млн, а втрати бюджету сягають $300-400 млн.

Саме тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг «Дія». Прогнозується, що протягом наступних п’яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%.

Розпочинаючи засідання, Глава держави відзначив важливість зустрічей у межах Національної ради реформ, але наголосив на тому, що всі питання порядку денного мають доводитися до кінця та реалізовуватися повною мірою.

«Я хотів би, щоб наступного разу ми дійсно підсумували й почули результати всіх наших засідань Ради реформ. Мені здається, що це дуже важливо для наших громадян. Щоб реформи не були символічні, паперові, а щоб те, що ми тут озвучимо, мало результат. Бажаю нам усім серйозного результату заради наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що на пленарному засіданні 18 лютого Верховна Рада у першому читанні проголосувала за два законопроєкти, які передбачають нову схему розмитнення «євроблях». Мова йде про законопроєкти № 4643-д та № 4644-д зі змінами до Податкового кодексу України та Митного кодексу України відповідно. Ми вже розповідали про цю ініціативу, яка повинна остаточно розв’язати наболіле питання автомобілів з іноземною реєстрацією, яке усім вже неабияк набридло.

Джерело: Офіс Президента України