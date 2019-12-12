Нацсовет по ТВ предложил перераспределить частоты в диапазоне 700-900 МГц, забрав их у «Зеонбуда» ради дальнейшего внедрения 4G/LTE





Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания на сегодняшнем заседании согласовал проект «Плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидение) для внедрения радиотехнологии LTE. Решение было принято согласно Указу Президента Украины от 08.07.2019 №497 «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету».

Проект Плана мероприятий предусматривает перепланировку и высвобождение каналов общенациональных цифровых сетей МХ-1, 2, 3, 5 и высвобождение каналов в полосах цифровых дивидендов общенациональной сети МХ-6. Дальнейшее вещание программ, которые транслируются в МХ-1, 2, 3, 5, 6, должно происходить в диапазоне 470-694 МГц. Проект Плана мероприятий будет направлен в Администрацию Госспецсвязи для последующего утверждения Кабинетом Министров Украины.

С целью реализации этих намерений запланировано проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования. По словам ответственного секретаря Национального совета Александра Ильяшенко, после пересчета частот для общенациональных мультиплексов УГЦР сможет выделить дополнительный радиочастотный ресурс для нужд местного вещания. Предварительные расчеты перепланировки местных и региональных каналов должны поступить от УГЦР в апреле следующего года.

Глава НКРСИ Александр Животовский специально для LIGA.net прокомментировал решение Нацсовета о перераспределении частот:

«Принцип компенсации основан на наличии абонентов и полном выполнении лицами условий и законодательства. Если это так, то для «переселения» в другие частоты и обеспечения непрерывности сервиса абонентов, необходимы большие средства, эти компании могут обосновать такую потребность. Дальше — решения Нацрады, Госспецсвязи и Кабмина по целесообразности в принципе и если так, то механизму. Из бюджета или от новых пользователей частот», — сказал он.

Напомним, что украинский цифровой ТВ-провайдер «Зеонбуд» располагает лицензией сразу на четыре вышеупомянутых мультиплекса (MX-1, MX-2, MX-3, MX-5), а компания Эфир — на мультиплекс MX-6. Отметим, что в 2020 году «Зеонбуд» собирался запустить пакет платного телевидения из 24 познавательных телеканалов, оставив «социальный» пакет из 32 каналов бесплатным.

Источник: Нацсовет по ТВ и радио