Наиболее и наименее загруженные станции метро Киева [Инфографика]

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За 2018 год все пассажиры суммарно проехались в столичной подземке 496 млн раз (если точнее, 496 млн 071 тыс. раз), сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Надо сказать, что это несколько меньше показателя годичной давности, когда пассажиропоток составил 498 млн пассажиров. Но, пытаясь придать цифре большей значимости, предприятие указывает, что 496 млн — это 15-я часть населения всей Земли, а значит столичная подземка условно провезла каждого 15-го жителя планеты.

Одновременно Киевский метрополитен опубликовал занимательную статистическую информацию о количестве перевезенных пассажиров по линиям, а ресурс «Хмарочос» превратил эти данные в более удобную для восприятия графическую форму.

Итак, как видим, лидером по загрузке оказалась «красная» Святошинско-Броварская линия (204,515 млн пассажиров), «синяя» Оболонско-Теремковская ветка заняла второе место (172,833 млн), а «зеленая» Сырецко-Печерская оказалась наименее востребованной (118,723 млн).

Если говорить о станциях, то самой популярной по итогам 2018 года является станция «Лесная» (20,7 млн). Далее с небольшим отрывом идут «Академгородок» (20 млн), «Вокзальная» (20 млн) и «Минская» (17 млн). Наименее загруженной с результатом всего 0,9 млн пассажиров является «Днепр».

Источник: Киевский метрополитен и «Хмарочос»