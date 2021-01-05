Найден последний секрет Nier: Automata – чит-код, позволяющий перейти после пролога сразу к финалу и открыть дополнительные возможности





Спустя почти 4 года после выхода NieR: Automata моддер смог раскрыть последний секрет этой ролевой игры. Лэнс Макдональд обнаружил незнакомый код, когда занимался обратной инженерией игры. Он выяснил, что это связано с чит-кодом, который позволяет игрокам пропускать почти всю игру и переходить прямо к концу NieR: Automata.

Активировать данный чит-код можно только в определённой локации. После того, как игрок победит босса пролога Marx и поговорит с 9S, необходимо расположить персонажа между бочками. В видео, подробно описывающем чит, Макдональд объяснил, как ввести код в версии для PS4 – удерживая R2, нужно нажать вверх, вниз, вверх, вправо, влево, квадрат, круг, треугольник и крест. Будет проще, если сначала поставить игру на паузу. Если ввести код правильно, игрок попадёт на сцену после титров.

Такой переход открывает доступ к некоторым дополнительным функциям, таким как возможность выбора главы, внутриигровой магазин трофеев и инструменты отладки. При обычном прохождении потребуется трижды пройти игру, чтобы получить доступ к этим возможностям. Так что данный чит-код обеспечивает существенную экономию времени для тех, кто хочет проверить различные концовки или побочные квесты.

( NieR:Automata Spoilers )

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3 years 10 months.

（◎血◎） RT: @manfightdragon

I found a cheat code in NieR Automata (snip) https://t.co/2LeNlBguLi — yokotaro (@yokotaro) January 3, 2021

Несколько лет назад разработчики игры сообщили, что игрокам предстоит найти ещё один секрет. Судя по информации в японском Twitter-аккаунте NieR, похоже, Макдональд действительно нашёл его. Директор NieR: Automata Йоко Таро отметил, что фанатам игры потребовалось три года и 10 месяцев, чтобы сделать это.

Источник: Engadget