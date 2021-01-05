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Найден последний секрет Nier: Automata – чит-код, позволяющий перейти после пролога сразу к финалу и открыть дополнительные возможности

Найден последний секрет Nier: Automata – чит-код, позволяющий перейти после пролога сразу к финалу и открыть дополнительные возможности

Найден последний секрет Nier: Automata – чит-код, позволяющий перейти после пролога сразу к финалу и открыть дополнительные возможности


Спустя почти 4 года после выхода NieR: Automata моддер смог раскрыть последний секрет этой ролевой игры. Лэнс Макдональд обнаружил незнакомый код, когда занимался обратной инженерией игры. Он выяснил, что это связано с чит-кодом, который позволяет игрокам пропускать почти всю игру и переходить прямо к концу NieR: Automata.

Активировать данный чит-код можно только в определённой локации. После того, как игрок победит босса пролога Marx и поговорит с 9S, необходимо расположить персонажа между бочками. В видео, подробно описывающем чит, Макдональд объяснил, как ввести код в версии для PS4 – удерживая R2, нужно нажать вверх, вниз, вверх, вправо, влево, квадрат, круг, треугольник и крест. Будет проще, если сначала поставить игру на паузу. Если ввести код правильно, игрок попадёт на сцену после титров.

Такой переход открывает доступ к некоторым дополнительным функциям, таким как возможность выбора главы, внутриигровой магазин трофеев и инструменты отладки. При обычном прохождении потребуется трижды пройти игру, чтобы получить доступ к этим возможностям. Так что данный чит-код обеспечивает существенную экономию времени для тех, кто хочет проверить различные концовки или побочные квесты.

Несколько лет назад разработчики игры сообщили, что игрокам предстоит найти ещё один секрет. Судя по информации в японском Twitter-аккаунте NieR, похоже, Макдональд действительно нашёл его. Директор NieR: Automata Йоко Таро отметил, что фанатам игры потребовалось три года и 10 месяцев, чтобы сделать это.

Источник: Engadget

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