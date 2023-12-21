Рождественские спецэпизоды «Доктора Кто», вероятно, влияют на… снижение смертности

В шутливом исследовании, опубликованном в рождественском выпуске медицинского журнала BMJ, сказано, что просмотр сериала о докторе, которые спасает людей, может побуждать зрителей обратиться за медицинской помощью.

Согласно предоставленной статистике, в годы, когда транслировался рождественский эпизод «Доктора Кто», на каждые 10 000 человек в течение следующих 12 месяцев приходилось примерно на 6 смертей меньше, чем ожидалось. В период между 2000 и 2017 годами, когда Доктора играли Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди и Джоди Виттакер, на 10 000 человек было зафиксировано на 7 смертей меньше, чем ожидалось.

«Доктор Кто» впервые вышел в эфир 60 лет назад, а между 1963 и 2022 годами 31 эпизод пришелся на праздничный период, из которых 14 — транслировались на Рождество. 13 из 14 рождественских спешелов выходили последовательно, с 2005 по 2017 год.

Уровень смертности в целом снижался в течение периода исследования, и в связанной редакционной статье сказано, что хотя эти эпизоды вряд ли были причиной улучшения здоровья, они помогли продемонстрировать важность врачей в рождественский период.