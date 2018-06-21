Накануне анонса смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro засветился на официальных рендерах

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Как ожидается, 25 июня компания Xiaomi официально анонсирует свой новый смартфон Redmi 6 Pro. Ещё до анонса в сеть просочились характеристики и «живые» фотографии этого устройства, а теперь были опубликованы и официальные рендеры новинки, которые подтверждают достоверность предыдущих утечек.

Как свидетельствуют изображения, смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro оснащён вытянутым дисплеем с вырезом в верхней части. Предыдущие утечки свидетельствовали о наличии 5,84-дюймового дисплея с поддержкой разрешения Full HD+ 2280х1080 точек (соотношение сторон 19:9). Несмотря на то, что в моделях Redmi 6 и Redmi 6A используются процессоры производства MediaTek, устройство Redmi 6 Pro, судя по слухам, получит систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 625. Предполагается наличие модификаций с различными конфигурациями памяти: 2/16 ГБ, 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD.

Судя по изображениям, смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro оснащён двойной камерой на задней панели. Предполагается, что она содержит сенсоры с разрешением 12 и 5 МП. На лицевой панели предлагается 5-мегапиксельная камера. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мАч. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8.1 и, вероятно, содержит последнюю версию прошивки MIUI 10.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro поступит в продажу в пяти вариантах цветового исполнения корпуса: чёрном, красном, голубом и двух оттенках золотистого цвета. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.

Источник: gizmochina