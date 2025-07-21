Наклейка в чате Steam «съела» месячный лимит интернета геймера менее чем за 5 минут

Геймер открыл для себя самую дорогую наклейку в Steam, но дело тут не в фактической стоимости. Дело в том, что она способна «съесть» месячный лимит интернета.

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Геймер из Новой Зеландии потерял целый месячный лимит мобильного интернета прямо в чате Steam. По его словам, 700 МБ данных «сгорели» за пять минут, когда он лишь попытался перекинуть стикер знакомому. Пользователь Reddit под ником SpaceBuggles поделился, что подключился к Steam через мобильный интернет, чтобы отправить наклейку — и это обернулось неприятным сюрпризом. Его тариф позволяет только 600 МБ трафика в месяц, поэтому приложение моментально «вышло за пределы».

Это подтвердили и другие пользователи, которые указали на главных подозреваемых — анимированные стикеры в формате .gif или .png. Они не кэшируются в приложении, а каждый раз грузятся с серверов Steam. Все это идет в реальном времени прямо в чате. Из-за этого, даже простое действие вроде отправки стикера может мгновенно вытянуть десятки или сотни мегабайт.

Некоторые пользователи предполагали, что причиной может быть автозагрузка страниц в Steam Store или лента с видео. Но автор поста заверил, что ничего лишнего не открывал — только чат и стикер. Пока что Steam научился только показывать, сколько кадров в игре сгенерировано, а не сколько данных может использовать.

Геймер пользовался подпиской от 2degrees — провайдера в Новой Зеландии. Его тариф стоит 13 новозеландских долларов ($7.77) в месяц и включает всего 600 МБ трафика, 100 минут и безлимитные SMS. Но теперь ему придется заплатить еще раз, хотя для него цена наклейки с мемом стоила всего $7.77, а не должности СЕО в техкомпании и брака.

Согласно данным за 2023 год, Новая Зеландия относится к странам с довольно высокими ценами на мобильные данные — в среднем $5.89 за гигабайт. Это не так дорого, как в США ($6.00 за ГБ), но гораздо дороже, чем в Филиппинах, Великобритании или Сингапуре, где цены ниже $1. А в Израиле мобильный интернет вообще стоит 2 цента за гигабайт.

Steam Chat действительно может быть незаметно «прожорливым». По наблюдениям других пользователей, даже короткая переписка с несколькими медиаэлементами может вытянуть десятки или сотни мегабайт трафика, особенно если в ней есть гифки или анимированные наклейки. Многие советуют вообще не пользоваться этим чатом без Wi-Fi, если не хотите остаться без трафика в один клик.

Источник: Toms Hardware