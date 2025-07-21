Новости WTF 21.07.2025 comment views icon

Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру

Сначала миллиардера позорно поймали на измене на концерте Coldplay, сделали кучу мемов, а теперь превратили скандал в видеоигру. СЕО и HR компании Astronomer вряд ли тепло будут вспоминать 2025-й год.

Музыкант и разработчик Джонатан Манн подхватил волну тренда и сделал игру о позорном инциденте. В Coldplay Canoodlers «камера поцелуев» ищет пару изменников в прямом эфире. Там механика проста: на экране показывают пиксельную толпу, в которой случайным образом появляется пара из видео. Игрок должен найти их с помощью мышки. Если удалось — запускается отрывок вирусного видео, а баллы игрока растут. Затем толпа меняется, и пара появляется уже в другом месте.

Манну удалось создать несложную игру всего за 24 часа, поскольку он использовал ИИ. Теперь Coldplay Canoodlers может пополнить статистику ИИ-игр в Steam, количество которых в этом году возросло на 700%. Проект выглядит довольно сырым, но работает, как задумано.

Что за измена на концерте Coldplay и при чем тут игра?

Если кто-то пропустил шквал мемов и не понимает, в чем смысл ситуации: скандал произошел во время концерта Coldplay на стадионе Gillette возле Бостона. Оператор «камеры поцелуев», который точно не забудет свой рабочий день, просто остановился на двух людях в толпе.

Но вместо ожидаемого поцелуя те быстро отвернулись и попытались скрыть лица. Оказалось, что этими людьми были Энди Байрон и Кристин Кабот. Мужчина — CEO Astronomer, которая оценивается примерно в $1,2 млрд, а женщина HR той же компании. Главная причина скандала — оба состоят в браках, но не друг с другом.

Как результат после романтического концерта гендиректора Astronomer сначала отправили в принудительный отпуск, а потом в отставку. Жена  Байрона уже убрала его фамилию из Facebook, а впереди похоже их еще ждет развод. К тому же внутри компании инициировали расследование. И здесь больше проблемой был не сам случай на концерте, а тот факт, что CEO компании в свое время публично очень хвалил любовницу после ее найма.

А тем временем в сети веселятся. Пользователи уже успели придумать новый термин — be coldplayed. На русский язык это можно перевести как: «оказаться не в том месте, не в то время и не с тем человеком». А параллельно люди создали немало мемов на эту тему:

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