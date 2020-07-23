Наконец-то стало понятно, чем различаются Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

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По мере приближения августовского мероприятия Samsung Unpacked в сети появляется всё больше сведений о готовящихся к анонсу продуктах. В этот раз были опубликованы подробные технические характеристики грядущего смартфона Galaxy Note 20. Предыдущие утечки также раскрыли сведения о версии Note 20 Ultra. Так что теперь можно определить, какие же различия будут между этими моделями.

Пожалуй, самым заметным отличием является дисплей. Обычная версия Galaxy Note 20 получила 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Он по всем параметрам проигрывает модели Note 20 Ultra, которая оснащена 6,9-дюймовой панелью с разрешением 3200×1440 точек и частотой 120 Гц. При этом стандартная версия содержит более плоский дисплей, в то время как в модели Ultra применяются закруглённые боковые грани.

Отличия можно обнаружить и в конфигурации камеры. Базовая версия получила тройную камеру с сенсорами 64, 12 и 12 Мп и поддержкой 30-кратного увеличения. Модификация Ultra может похвастаться 108-мегапиксельным главным сенсором и поддержкой 50-кратного увеличения. В обоих случаях заявлена возможность записи видео в разрешении 8K.

Наконец, даже комплектный стилус будет отличаться в указанных моделях. Для стандартной модели предусмотрено обычное цифровое перо S Pen с временем отклика 26 мс, в то время как более новый стилус в комплекте модели Note 20 Ultra характеризуется временем отклика всего 9 мс.

Среди прочих технических характеристик смартфона Samsung Galaxy Note 20 упоминаются 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Слота для установки карты памяти microSD нет. Ёмкость батареи составляет 4300 мАч, устройство поддерживает реверсивную беспроводную зарядку.

Источник: The Verge