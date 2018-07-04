Наличие выдвижной фронтальной камеры в смартфоне Xiaomi Mi Mix 3 подтверждено, анонс – в сентябре

На днях мы публиковали несколько предполагаемых изображений безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 3, указывающий на наличие у него выдвижной фронтальной камеры, как у Vivo NEX. Теперь же в китайской соцсети появился первый тизер, на котором можно увидеть силуэт нового безрамочного смартфона компании.

Как видим, тизер подтверждает наличие у смартфона выдвижной фронтальной камеры. Кроме того, если судить по тизеру, Xiaomi Mi Mix 3 представят в сентябре, то есть примерно через год после анонса Xiaomi Mi Mix 2.

Напомним, первая модель данной линейки была представлена в 2016 году и, по сути, положила начало тренду на тонкие рамки вокруг экрана. Спустя год вышла новая модель Xiaomi Mi Mix 2 в схожем дизайне, но с более узкой рамкой под дисплеем. В начале этого года вышла обновленная версия Xiaomi Mi Mix 2s, главным нововведением в которой стала сдвоенная основная камера с технологией Dual Pixel.

Сейчас все указывает на то, что в Xiaomi Mi Mix 3 нижняя рамка по ширине будет такая же, как верхняя и боковые. То есть, Xiaomi Mi Mix 3 наконец станет полностью безрамочным. Говоря о выдвижном модуле фронтальной камере, нельзя не отметить наличие светодиодной вспышки, которой нет в решении, примененном в смартфоне Vivo Nex.

Увы, подробностей о характеристиках Xiaomi Mi Mix 3, пока нет, но, вероятно, скоро все будет, учитывая относительно недалекий анонс.

Источник: Gizmochina