Изображения безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 3 указывают на наличие у него выдвижной фронтальной камеры, как у Vivo NEX

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В сети появилась новая порция изображений, на которых якобы запечатлен безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 3, и который, как ожидается, будет представлен в сентябре, спустя примерно год после выхода второго поколения Mi Mix 2 (на заглавном фото).

Что же мы видим? На картинках видно, что устройство полностью лишено рамок по бокам и в нижней части экрана. В данном случае рамки вокруг экрана описываются толщиной граней корпуса.

Второй важный момент – конструктивная особенность, за счет которой производителю удалось достичь этого внешнего вида. Она тоже заметна на картинках – выдвижной модуль фронтальной камеры, как в Vivo NEX. Выдвижная камера также оснащена светодиодной вспышкой, которую хорошо видно на одном из изображений.

Вертикально ориентированный модуль сдвоенной основной камеры можно увидеть на задней панели в левом верхнем углу. А вот сканера отпечатков пальцев или динамиков на картинках не видно, не исключено, что они встроены под поверхность экрана.

Стоит отметить, что аутентичность изображений на данной стадии установить невозможно, поэтому это вполне могут быть и простые фантазии поклонников. Но справедливости ради отметим, что патентную заявку, описывающую как раз такую выдвижную конструкцию фронтальной камеры, Xiaomi подала еще в 2015 году.

О характеристиках Xiaomi Mi Mix 3 пока нет никаких подробностей, но можно быть уверенным, что смартфон получит SoC Snapdragon 845.

Источник: ITHome