"Нас обоих тошнило": Софи Тернер рассказала о "мерзкой" интимной сцене с "братом по Игре престолов" в новом хорроре

Катерина Даньшина

"Нас обоих тошнило": Софи Тернер рассказала о "мерзкой" интимной сцене с "братом по Игре престолов" в новом хорроре

Звезды «Игры престолов» Софи Тернер и Кит Харингтон воссоединяются на экране в британском готическом фильме ужасов Наташи Кермани.

Действие ленты, которая получила название «Ужас» / The Dreadful, происходит во время Войны Роз в XV веке и повествует об Энн (Тернер) и ее свекрови Морвен (Марсия Хей Гарден), живущих «на задворках общества», но их жизнь внезапно меняется, когда появляется таинственный человек из прошлого. Среди остального актерского состава: Лоренс О’Фуарайн, Джонатан Говард, а также коллега Тернер по «Игре престолов» Кит Харингтон, который играет персонажа по имени Яго.

Кадры из сериала «Игра престолов»

В программе Late Night with Seth Meyers Тернер рассказала, что воссоединение с «братом по Игре престолов» в новом фильме отметилось одним из «худших моментов в ее карьере», поскольку дуэту пришлось сниматься в интимных сценах. Что интересно, актриса сама рекомендовала Харингтона на роль, но не знала, что персонаж станет ее любовником.

«Я продюсирую фильм и просматривала персонажей. Режиссер спросила, есть ли у меня кто-то на уме. Первым человеком, о котором я вспомнила, был Кит. Я отправила ему сценарий, а он ответил: «Да я бы с удовольствием, но это будет чертовски странно, Соф». Думаю, о чем он говорит? Потом прочитала текст, а там: поцелуй, поцелуй, секс, поцелуй, секс. И такая: черт, это же мой брат»

Кадры из сериала «Игра престолов»

Несмотря на то, что идея сыграть возлюбленную Харингтона казалась Тернер неудобной, актриса считала сценарий действительно хорошим, поэтому выбросила все предубеждения из головы. Вместе с тем она вспоминает, что от первой сцены с поцелуем их «обоих тошнило».

Тернер и Харингтон играли брата и сестру, Джона Сноу и Сансу Старк, в течение восьми сезонов «Игры престолов», а Софи фактически взрослела во время работы над сериалом, поскольку начала съемки в возрасте 14 лет. Интересно, как их интимные сцены из «Ужаса» воспримут давние поклонники, и не пострадает ли от этого сам фильм.

В январе «Ужас» находился на стадии постпродакшена, однако дата выхода до сих пор не объявлена.

Зірка «Гри престолів» показала прокачану «статуру Лари Крофт» — схоже, Amazon не скасувала серіал Tomb Raider

Источник: Screen Rant

