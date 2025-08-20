"Нас обоих тошнило": Софи Тернер рассказала о "мерзкой" интимной сцене с "братом по Игре престолов" в новом хорроре

Звезды «Игры престолов» Софи Тернер и Кит Харингтон воссоединяются на экране в британском готическом фильме ужасов Наташи Кермани.

Действие ленты, которая получила название «Ужас» / The Dreadful, происходит во время Войны Роз в XV веке и повествует об Энн (Тернер) и ее свекрови Морвен (Марсия Хей Гарден), живущих «на задворках общества», но их жизнь внезапно меняется, когда появляется таинственный человек из прошлого. Среди остального актерского состава: Лоренс О’Фуарайн, Джонатан Говард, а также коллега Тернер по «Игре престолов» Кит Харингтон, который играет персонажа по имени Яго.

В программе Late Night with Seth Meyers Тернер рассказала, что воссоединение с «братом по Игре престолов» в новом фильме отметилось одним из «худших моментов в ее карьере», поскольку дуэту пришлось сниматься в интимных сценах. Что интересно, актриса сама рекомендовала Харингтона на роль, но не знала, что персонаж станет ее любовником.

«Я продюсирую фильм и просматривала персонажей. Режиссер спросила, есть ли у меня кто-то на уме. Первым человеком, о котором я вспомнила, был Кит. Я отправила ему сценарий, а он ответил: «Да я бы с удовольствием, но это будет чертовски странно, Соф». Думаю, о чем он говорит? Потом прочитала текст, а там: поцелуй, поцелуй, секс, поцелуй, секс. И такая: черт, это же мой брат»

Несмотря на то, что идея сыграть возлюбленную Харингтона казалась Тернер неудобной, актриса считала сценарий действительно хорошим, поэтому выбросила все предубеждения из головы. Вместе с тем она вспоминает, что от первой сцены с поцелуем их «обоих тошнило».

Тернер и Харингтон играли брата и сестру, Джона Сноу и Сансу Старк, в течение восьми сезонов «Игры престолов», а Софи фактически взрослела во время работы над сериалом, поскольку начала съемки в возрасте 14 лет. Интересно, как их интимные сцены из «Ужаса» воспримут давние поклонники, и не пострадает ли от этого сам фильм.

В январе «Ужас» находился на стадии постпродакшена, однако дата выхода до сих пор не объявлена.

Источник: Screen Rant