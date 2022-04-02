NASA приступило к ключевым испытаниям своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System, предназначенной для отправки людей на Луну и Марс [видеотрансляция]

Американское космическое агентство (NASA) 1 апреля начало подготовку своей гигантской ракеты Space Launch System, которая предназначена для осуществления пилотируемых миссии далеко за пределы земной орбиты, к ключевым испытаниям. Space Launch System (SLS) находится на площадке 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде (США). Если все пойдет хорошо, ракета будет объявлена ​​готовой к миссии, в ходе которой она отправит тестовую капсулу без экипажа в путешествие вокруг Луны продолжительностью от 4 до 6 недель. Это может произойти в ближайшие пару месяцев.

SLS — это новая флагманская ракета NASA, предназначенная для доставки людей и грузов в дальний космос. Она займет главную роль в программе NASA «Артемида» (Artemis), в рамках которой первую женщину и первого цветного человека отправят на Луну в 2025 году. Ракета SLS предназначена для запуска новой капсулы для экипажа под названием Orion, которая доставит будущих астронавтов на поверхность Луны.

В рамках трехдневного генерального «мокрого» тестирования, ракета Space Launch System пройдет через все этапы, ведущие к реальному запуску. В рамках генеральной репетиции диспетчеры NASA проведут весь обратный отсчет до запуска и даже заправят баки ультрахолодным жидким топливом (2,6 миллиона литров), как это сделают в день первого космического запуска. Скорее всего, это произойдет 3 апреля. Об этом рассказал Чарли Блэквелл-Томпсон, директор NASA по запуску «Артемиды» во время пресс-конференции.

На данный момент SLS, по оценкам, обошлась в общей сложности 4,1 миллиарда долларов. Она станет самой мощной ракетой в истории. Ее высота – почти 100 метров. Block 1 SLS будет генерировать 39,1 меганьютона тяги на взлете, что на 15% чем у советского «Сатурна V». Хотя в 1960 году СССР построил ракету Н-1, способную развивать тягу 45,4 меганьютона, все испытания Н-1 провалились.