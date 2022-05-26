NASA опубликовало прощальное селфи марсианского модуля InSight

NASA поделилось селфи, сделанным марсианским посадочным модулем InSight, который скоро выйдет из эксплуатации, поскольку теряет энергию из-за запыленных солнечных батарей.

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Фото было сделано 24 апреля и опубликовано в Twitter миссии космического агентства. На снимке посадочный модуль покрыт пылью и практически сливается с окружением.

«Пыльный автопортрет», — говорится в записи Лаборатории реактивного движения NASA, которая управляет InSight.

Before losing more solar energy, I took some time to take in my surroundings and snapped my final selfie before I rest my arm and camera permanently in the stowed position. More on my final months ahead: https://t.co/eATDXbOlx2 pic.twitter.com/q7gso8NSjv — NASA InSight (@NASAInSight) May 24, 2022

В твит также добавлена GIFка, на которой сравнивают первый снимок после посадки в декабре 2018 года, и последней, где он покрыт пылью.

На прошлой неделе NASA сообщило, что модуль InSight теряет мощность и его научная деятельность прекратится этим летом».

«К декабрю команда InSight ожидает, что посадочный модуль выйдет из строя и завершит миссию», — сказано в сообщении NASA.

Миссия InSight (аббревиатура «Внутреннее исследование с использованием сейсмических исследований, геодезии и переноса тепла») началась на Марсе 26 ноября 2018 года и была изначально рассчитана на два земных года. Затем миссию продлили, но солнечные панели начали накапливать пыль и производить меньше электричества для питания модуля.

По данным NASA, солнечные панели посадочного модуля сейчас производят примерно одну десятую от его изначальной мощности в 5000 Вт·ч.

Специалисты агентства заявляют, что в ближайшие месяцы на Марсе будет больше пыли в атмосфере, что еще больше скажется на мощностях батарей. В NASA добавляют, что вырабатываемое панелями электричество является приоритетным для сейсмометра посадочного модуля, ведь он может работать только в определенное время суток. В основном, ночью, так как в это время на Марсе ветер слабее и сейсмометру проще зарегистрировать марсотрясения. Сам инструмент для регистрации сейсмоактивности отключат к концу лета после завершения научной фазы миссии.

Ожидается, что на то время у модуля еще будет достаточно энергии для передачи информации на Землю. Но к концу декабря аппарат, скорее всего, не сможет получать нужное количество электричества и перестанет отвечать.