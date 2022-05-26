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NASA опубликовало прощальное селфи марсианского модуля InSight

NASA опубликовало прощальное селфи марсианского модуля InSight

NASA поделилось селфи, сделанным марсианским посадочным модулем InSight, который скоро выйдет из эксплуатации, поскольку теряет энергию из-за запыленных солнечных батарей.

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Фото было сделано 24 апреля и опубликовано в Twitter миссии космического агентства. На снимке посадочный модуль покрыт пылью и практически сливается с окружением.

«Пыльный автопортрет», — говорится в записи Лаборатории реактивного движения NASA, которая управляет InSight.

В твит также добавлена GIFка, на которой сравнивают первый снимок после посадки в декабре 2018 года, и последней, где он покрыт пылью.

На прошлой неделе NASA сообщило, что модуль InSight теряет мощность и его научная деятельность прекратится этим летом».

«К декабрю команда InSight ожидает, что посадочный модуль выйдет из строя и завершит миссию», — сказано в сообщении NASA.

Миссия InSight (аббревиатура «Внутреннее исследование с использованием сейсмических исследований, геодезии и переноса тепла») началась на Марсе 26 ноября 2018 года и была изначально рассчитана на два земных года. Затем миссию продлили, но солнечные панели начали накапливать пыль и производить меньше электричества для питания модуля.

По данным NASA, солнечные панели посадочного модуля сейчас производят примерно одну десятую от его изначальной мощности в 5000 Вт·ч.

Специалисты агентства заявляют, что в ближайшие месяцы на Марсе будет больше пыли в атмосфере, что еще больше скажется на мощностях батарей. В NASA добавляют, что вырабатываемое панелями электричество является приоритетным для сейсмометра посадочного модуля, ведь он может работать только в определенное время суток. В основном, ночью, так как в это время на Марсе ветер слабее и сейсмометру проще зарегистрировать марсотрясения. Сам инструмент для регистрации сейсмоактивности отключат к концу лета после завершения научной фазы миссии.

Ожидается, что на то время у модуля еще будет достаточно энергии для передачи информации на Землю. Но к концу декабря аппарат, скорее всего, не сможет получать нужное количество электричества и перестанет отвечать.


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