NASA опубликовало прощальное селфи марсианского модуля InSight

NASA поделилось селфи, сделанным марсианским посадочным модулем InSight, который скоро выйдет из эксплуатации, поскольку теряет энергию из-за запыленных солнечных батарей.

Фото было сделано 24 апреля и опубликовано в Twitter миссии космического агентства. На снимке посадочный модуль покрыт пылью и практически сливается с окружением.

«Пыльный автопортрет», — говорится в записи Лаборатории реактивного движения NASA, которая управляет InSight.

Before losing more solar energy, I took some time to take in my surroundings and snapped my final selfie before I rest my arm and camera permanently in the stowed position.

More on my final months ahead: https://t.co/eATDXbOlx2 pic.twitter.com/q7gso8NSjv

— NASA InSight (@NASAInSight) May 24, 2022