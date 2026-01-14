Новости Наука и космос 14.01.2026 comment views icon

Обошли NASA: Китай создал первое в мире ПО для измерения времени на Луне

Маргарита Юзяк

Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці

Китай первым в мире представил инструмент, который позволяет точно измерять и сравнивать время на Луне и Земле. Это исправляет давнюю проблему того, что часы на Луне идут быстрее, чем на Земле.

Разработку назвали LTE440 — сокращенно от Lunar Time Ephemeris. Программное обеспечение для лунного хронометража нужно для навигации, посадок и будущих миссий. Технология устранит разницу в около 56 микросекунд в сутки, которая существует из-за слабой гравитации. Это следствие общей теории относительности Эйнштейна: сначала эффект незаметен, но со временем он накапливается и затрудняет точную навигацию и синхронизацию.

На решении проблемы сосредоточилась команда из обсерватории Фиолетовой горы в Нанкине. Исследователи разработали модель, которая учитывает более слабую гравитацию Луны и ее движение в космосе для дальнейшей синхронизации с часами, которые работают на Земле. По подсчетам исследователей, метод остается точным до нескольких десятков наносекунд даже с интервалом до 1000 лет.

Модель уже интегрирована в готовое ПО. Оно позволяет сравнивать лунное и земное время одним шагом, без ручных и сложных вычислений. Команда отмечает, что их цель — превратить лунное время в практический инструмент, ведь количество миссий на Луну постоянно растет.

Астроном и историк космоса из Гарварда Джонатан Макдауэлл объясняет, что даже отклонения с микросекундами быстро накапливаются и могут влиять на работу навигационных систем. Эффект особенно ощущается, когда расчеты ведутся на минуты вперед.

«Если вы хотите использовать эквивалент GPS на Луне — а мы, вероятно, захотим это сделать уже через несколько лет, особенно для точных мест посадки, придется как-то с этим справиться», — сказал он.

По его словам, похожие исследования проводили в США. Однако ему неизвестно о столь доступном американском инструменте по типу того, что разработал Китай.

«Это показывает, что Китай серьезно относится к Луне и довольно открыто делится своими наработками», — подчеркнул он.

Раньше разница между лунным и земным временем не имела большого значения, поскольку миссии на Луну были единичными. Инженеры пользовались земным временем и вручную делали поправки для каждого запуска. Но с ростом количества аппаратов и будущим присутствием людей такой способ становится слишком сложным и неудобным.

Поэтому в 2024 году Международный астрономический союз принял систему, которая предусматривает собственный временной стандарт для Луны. Поэтому Китай решил превратить эту идею в рабочий инструмент для инженеров.

Источник: SCMP 

