Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?

Триллер «Служанка» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид теперь доступен для просмотра в «цифре» на иностранных и украинских платформах.





Посмотреть фильм официально в онлайне можно на Amazon Prime или Apple TV, однако именно с украинским дубляжом он будет доступен в подписках Megogo и Киевстар ТВ за дополнительную плату.

Megogo

260 грн Full HD с приобретением «навсегда»;

143 грн Full HD аренда на 2 дня.

Киевстар ТВ





229 грн HD;

219 грн SD.

«Служанка» — это психологический эротический триллер, основанный на одноименном бестселлере Фриды Макфадден 2022 года. Суини играет проблемную молодую женщину по имени Милли с неоднозначным прошлым, которая устраивается на работу горничной в богатую семью Нины (Сейфрид) и ее мужа Эндрю (Брэндон Скленар). Как и следовало ожидать, эти красавицы многое скрывают под своими идеальными улыбками, а ситуация быстро выходит из-под контроля.

Срежиссировал фильм Пол Фиг, а сценарий адаптировала Ребекка Соненшайн. Фильм имел успех, как у критиков, так и зрителей, и стал бесспорным кассовым хитом: $309 млн по всему миру при бюджете в $35 млн. При этом в Украине «Служанка» подвинула «Аватар 3» из топа просмотров в кинотеатрах и заработала ₴60 млн по состоянию на 21 января.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На Rotten Tomatoes фильм на данный момент имеет 92% рейтинга от зрителей и 74% от критиков. Уже известно, что «Служанка» получит сиквел: со Суини, Энцо Микеле Морроне (сыграл садовника), а также оригинальными режиссером и сценаристом; несмотря на то, что в романе героиня Сейфрид только упоминается, актриса также готова к предложению камео.

https://itc.ua/articles/retsenzyya-na-fylm-sluzhanka-the-housemaid/