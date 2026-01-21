Новости Кино 21.01.2026 comment views icon

Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴50 млн в Україні за три тижні

Украина и Великобритания стали единственными странами в мире, где «Служанка» выбилась на первую строчку бокс-офиса, завершив «правление» блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел».

За первые три уик-энда украинского проката «Служанка» имеет почти ₴60 млн кассы, с привлечением более 300 тыс. зрителей. Компания Adastra Cinema прогнозирует, что дальнейшие показы могут сделать триллер Пола Фига самым кассовым фильмом с начала полномасштабного вторжения, созданным независимой студией за пределами «большой пятерки» в составе Disney, Warner Bros, Universal, Paramount, Sony.

В мировом прокате «Служанка» заработала в общей сложности $250 млн при бюджете $35 млн, обойдя другие крупные релизы Lionsgate, вроде «Балерины» с Аной де Армас ($137 млн) и «Иллюзии обмана 3» ($220 млн).

«Служанка» адаптирует бестселлер американской писательницы Фриды Мак-Фадден, повествующий о молодой служанке Милли, которая имеет финансовые проблемы и устраивается на работу в богатую семью — Нины, Эндрю и их дочери Сесилии. Милли сближается с садовником супругов, Энцо, однако со временем выплывают тайны прошлого каждого из персонажей.

Интересно, что оценки критиков и зрителей для «Служанки» существенно отличались — от посредственных 72% до почти идеальных 92% на Rotten Tomatoes соответственно. Сарафанное радио и присутствие двух привлекательных звезд в составе, Сидни Суини и Аманды Сейфрид, сыграли свою роль: фильм заработал более чем достаточно, чтобы считаться прибыльным, и вполне ожидаемо получит сиквел. В продолжении вернутся Суини, исполнитель роли Энцо Микеле Морроне, а также режиссер-продюсер Пол Фиг и сценаристка Ребекка Соннершайн. Несмотря на то, что в романе «Секрет Служанки» героиня Сейфрид только упоминается, актриса также готова к предложению камео.

Источник: Adastra Cinema

