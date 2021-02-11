Настольный APU AMD Ryzen 7 Pro 5750G (Zen 3) способен достигать частоты 4,75 ГГц для всех ядер





Дата анонса настольных гибридных процессоров AMD APU на базе архитектуры Zen 3 пока остаётся неизвестной. Тем не менее, появление информации о модели Ryzen 7 Pro 5750G может свидетельствовать о скором официальном анонсе. Однако в этой ситуации может огорчать тот факт, что речь идёт о модели Pro. Это может означать, что AMD будет предлагать APU с архитектурой Zen 3 только для OEM-систем, как это было с Renoir. А это, в свою очередь, не очень поможет энтузиастам в нынешние времена нехватки графических процессоров. Но только время покажет, появятся ли эти чипы на рынке самостоятельной сборки.

Фактически, процессор AMD The Ryzen 7 Pro 5750G призван стать прямой заменой модели Ryzen 7 Pro 4750G. В сети уже обнаружились скриншоты из программы CPU-Z, на которых отображены данные о чипе Ryzen 7 Pro 5750G. Это даёт нам небольшое представление о том, что из себя будут представлять чипы AMD APU с архитектурой Zen 3 для настольных ПК.

Ожидается, что APU Ryzen 5000 будут обладать теми же характеристиками, что и мобильные аналоги Ryzen 5000 (Cezanne). APU Ryzen 5000 для настольных ПК выполнены на монолитном кристалле и оснащены ядрами с архитектурой Zen 3, которые значительно улучшили показатель количества исполняемых инструкций за такт. Вместе с тем, APU Ryzen 5000 не поддерживают PCIe 4.0 и, вероятно, будут просто использовать улучшенное графическое решение Vega, как и мобильные версии Ryzen 5000.

Архитектура Zen 3 позволила процессорам APU вдвое увеличить объём кэш-памяти третьего уровня по сравнению с предшественниками, но объём кэш-памяти второго уровня должен остаться на том же уровне. В случае Ryzen 7 Pro 5750G доступно 16 МБ кэш-памяти L3. Данный чип содержит 8 вычислительных ядер и поддерживает 16 потоков инструкций. Базовая частота процессора составляет 3,8 ГГц. Повышенная частота по умолчанию для всех ядер составляет 4,05 ГГц. Вместе с тем, чип способен достигать частоты более 4,75 ГГц для всех ядер.

Автор утечки также заявляет, что процессор Ryzen 7 Pro 5750G в процессе работы менее нагревается по сравнению с Ryzen 7 5800X. В то же время для APU с архитектурой Zen 3 должна быть улучшена частота Infinity Fabric Clock (FCLK) по сравнению с процессорами Ryzen 5000 (Vermeer). Так, для модели Ryzen 7 Pro 5750G заявлена частота FCLK на уровне 2300 МГц, а инженерные образцы даже были способны достигать частоты 2500 МГц.

Автор утечки заявляет, что он приобрёл процессор AMD Ryzen 7 Pro 5750G по цене около $427.

Источник: tomshardware