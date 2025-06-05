Настоящее беспроводное питание — устройство Etherdyne питает все гаджеты на столе в захватывающей видеодемонстрации

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YouTube-канал DIY Perks вместе со стартапом Etherdyne Technologies создал настоящую беспроводную систему питания. Все устройства на столе питаются без кабелей.

Ютубер Мэтью Перкс использовал беспроводную мышь, клавиатуру, беспроводные стереодинамики, микрофон и беспроводной монитор. Все это питается от гибкой петли из провода мощностью до 100 Вт. Комплект Wire-Free Power Zone от Etherdyne работает аналогично беспроводным зарядным устройствам телефонов, которые генерируют переменное электромагнитное поле с частотой 110 до 205 кГц и около 15 Вт мощности.

Но поскольку частота низкая, обычно телефон должен находиться очень близко к беспроводному зарядному устройству да еще и идеально ровно. Из-за этого беспроводность питания фактически сходит на нет — устройства должны касаться друг друга.

Решение Etherdyne имеет частоту передачи 6,78 МГц, что позволяет ему выдавать до 100 Вт мощности на расстоянии до 1 м. Также не нужно идеально выравнивать катушки — в пределах действия поля устройства надежно получают достаточную мощность.

Чтобы доказать, что вся периферия на видео не работает от аккумуляторов, Перкс демонстративно избавился от них. Он вынул батарейку из мыши и заменил ее беспроводным приемником питания. Также ютубер изготовил стереодинамики, кружку с подогревом и беспроводной микрофон с помощью 3D-печати — все они питаются без проводов. Еще он модифицировал 24-дюймовый монитор, создав приемник с двумя 7-ваттными петлями питания. Монитор дополняет беспроводной HDMI-приемник.

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К сожалению, технология Wire-Free Power Zone еще не доступна коммерчески. Впрочем, можно заказать тестовый комплект на сайте Etherdyne Technologies для экспериментов. Естественно возникают опасения относительно влияния устройства на здоровье, но компания утверждает, что устройство уже получило сертификаты FCC и CE и соответствует нормам безопасности.

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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